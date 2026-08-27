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Στυλίδα: «Λαμπάδιασε» το φορτίο νταλίκας στην εθνική οδό – Συγκλονιστικές εικόνες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (27/8/26) για πυρκαγιά σε νταλίκα στο 221ο χλμ της εθνικής οδού Λαμίας - Θεσσαλονίκης, έξω από τη Στυλίδα. Ο οδηγός πρόλαβε να διαχωρίσει τον τράκτορα από το φορτίο με έπιπλα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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Στυλίδα/φωτιά σε νταλίκα
Πηγή: Lamia report
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (27/8/2026) για πυρκαγιά σε νταλίκα στην εθνική οδό Λαμίας – Θεσσαλονίκης, έξω από τη Στυλίδα.
  • Ο οδηγός της νταλίκας πρόλαβε να διαχωρίσει τον τράκτορα από το φορτίο, το οποίο περιείχε έπιπλα και είδη συσκευασίας.
  • Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα και η 7η ΕΜΑΚ, ενώ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στη Λαμία, το πρωί της Πέμπτης (27/8/26), γύρω στις 10:30, για πυρκαγιά σε νταλίκα στην εθνική οδό Λαμίας – Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Lamia report, το μεγάλο όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ του 221ου χλμ. έξω από τη Στυλίδα, στο ρεύμα προς τη Λαμία, όταν ο οδηγός του αντιλήφθηκε φωτιά, στο φορτίο που κουβαλούσε.

Γρήγορα πρόλαβε και διαχώρισε τον τράκτορα από το φορτίο που περιείχε έπιπλα και είδη συσκευασίας, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Στυλίδα, Λαμία και ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, καθώς και το πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, που βρισκόταν σε περιπολία στην εθνική οδό.

Δείτε το βίντεο με τις συγκλονιστικές εικόνες

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LamiaReport.gr (@lamiareport)

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε άνθρωπος, ενώ οι πυροσβέστες πρόλαβαν τις φλόγες πριν επεκταθούν στην εθνική οδό και κάψουν την γύρω έκταση.

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