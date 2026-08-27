Στυλίδα: «Λαμπάδιασε» το φορτίο νταλίκας στην εθνική οδό – Συγκλονιστικές εικόνες

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Συναγερμός σήμανε στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στη Λαμία, το πρωί της Πέμπτης (27/8/26), γύρω στις 10:30, για πυρκαγιά σε νταλίκα στην εθνική οδό Λαμίας – Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Lamia report, το μεγάλο όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ του 221ου χλμ. έξω από τη Στυλίδα, στο ρεύμα προς τη Λαμία, όταν ο οδηγός του αντιλήφθηκε φωτιά, στο φορτίο που κουβαλούσε.

Γρήγορα πρόλαβε και διαχώρισε τον τράκτορα από το φορτίο που περιείχε έπιπλα και είδη συσκευασίας, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Στυλίδα, Λαμία και ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, καθώς και το πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, που βρισκόταν σε περιπολία στην εθνική οδό.

Δείτε το βίντεο με τις συγκλονιστικές εικόνες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LamiaReport.gr (@lamiareport)

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε άνθρωπος, ενώ οι πυροσβέστες πρόλαβαν τις φλόγες πριν επεκταθούν στην εθνική οδό και κάψουν την γύρω έκταση.