ΗΠΑ: Στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» η Palestine Action και η Autistici/Inventati – Ικανοποίηση στο Ισραήλ

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Στον χαρακτηρισμό της βρετανικής Palestine Action και της ιταλικής ακροαριστερής οντότητας Autistici/Inventati ως «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» προχώρησαν οι ΗΠΑ.

Η απόφαση αποτελεί μέρος του κύματος διώξεων που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του απέναντι σε ομάδες που κατατάσσουν στον αριστερό εξτρεμισμό.

«Η τρομοκρατία της άκρας αριστεράς εγείρει σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τη Δύση ευρύτερα», ανέφερε μέσω X ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία και τις εξουσίες που έχουμε στη διάθεσή μας και να προστατεύσουμε τον τρόπο ζωής μας από τον τρομοκρατικό εξαναγκασμό», ανέφερε ακόμη.

Far-left terrorism poses a profound threat to the United States and the broader West. Today, the United States sanctioned several transnational far-left terrorist networks, including Autistici/Inventati – a major far-left tech collective whose services are used by the most active… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

Οι κατηγορίες κατά Palestine Action και Autistici/Inventati

Η Palestine Action, που κινητοποιείται υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης στη Βρετανία, κατηγορείται πως «παρείχε υλική βοήθεια» σε «τρομοκρατικές ενέργειες», αναφέρει δελτίο Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η ιταλική οντότητα Autistici/Inventati (A/I Collective) χαρακτηρίζεται από την Ουάσιγκτον «εξτρεμιστική οργάνωση» η οποία «παρέχει και διαχειρίζεται υποδομές πληροφορικής» σε «βίαιους πυρήνες Antifa και άλλους εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς σε όλο τον κόσμο», αναφέρει χωριστή ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

The A/I Collective builds and provides the digital infrastructure for violent Antifa cells and other radical left-wing networks in the United States and across the world. Today, the United States is designating this extremist group as a Specially Designated Global Terrorist. — Department of State (@StateDept) August 26, 2026



Τα «εργαλεία» που παρέχει είναι «ειδικά σχεδιασμένα για να διευκολύνουν τις δραστηριότητες τρομοκρατικών δικτύων της άκρας αριστεράς», επιτρέποντάς τους να «οργανώνονται, να στρατολογούν, να επικοινωνούν, να διασπείρουν προπαγάνδα, να μοιράζονται πληροφορίες για τους στόχους και τις τακτικές τους, και να διεξάγουν βίαιες επιθέσεις παραμένοντας ανώνυμοι και χωρίς να μπορούν να εντοπιστούν».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως «αναρχικοί πυρήνες υπεύθυνοι για ενέργειες δολιοφθοράς που διαπράχθηκαν εναντίον των σιδηροδρομικών δικτύων στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία και στην Ολλανδία το 2026 χρησιμοποίησαν εργαλεία και υπηρεσίες» της οντότητας αυτής για «να αναλάβουν την ευθύνη», δίνοντας στη δημοσιότητα «επίσημες ανακοινώσεις» και διανέμοντας «εγχειρίδια για την κατασκευή αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών» ικανών να προκαλέσουν ζημιές σε «σιδηροτροχιές και άλλες κρίσιμες υποδομές».

Aντιδράσεις στη Βρετανία

Στη Βρετανία, η Palestine Action χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» το 2025 με απόφαση της κυβέρνησης των Εργατικών, έπειτα από ενέργειες βανδαλισμού από μέλη της, ιδίως σε βάση της πολεμικής αεροπορίας και εγκατάσταση της ισραηλινής εταιρείας Elbit Systems στο Μπρίστολ.

Το μέτρο, που οδήγησε στην απαγόρευσή της, προκάλεσε ευρείας κλίμακας διαδηλώσεις και αμφισβητείται στα δικαστήρια.

«Το γεγονός ότι ο Τραμπ εμπνέεται πλέον από την καταστολή που ασκείται από τη Βρετανία σε βάρος του κινήματος για την ελευθερία των Παλαιστινίων δείχνει σε ποιο βαθμό είναι επικίνδυνη αυτή η απαγόρευση και πρέπει να αποτελέσει σήμα συναγερμού για όλους όσοι έχουν στην καρδιά τους την ελευθερία της έκφρασης και τις πολιτικές ελευθερίες», σχολίασε η Χουντά Αμόρι, συνιδρύτρια της Palestine Action.

Ζήτησε από τον νέο πρωθυπουργό των Εργατικών, Άντι Μπέρναμ, να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης που αποτελεί «άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης» στη Βρετανία.

Ικανοποίηση στο Ισραήλ

Από την πλευρά του το Ισραήλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ουάσιγκτον. Το υπουργείο Εξωτερικών εξήρε το «αποφασιστικό μέτρο» της κυβέρνησης Τραμπ, κρίνοντας μέσω X πως «οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται συστηματικά την κοινωνία των πολιτών στη Δύση, χρησιμοποιώντας πολιτικά και ανθρωπιστικά προσχήματα για να αποκρύπτουν βίαιες ενέργειες, να ριζοσπαστικοποιούν τη νεολαία και να διοχετεύουν παράνομα κεφάλαια».

Israel welcomes today’s decisive action by the United States Department of the Treasury to designate violent extremist networks and terrorist-affiliated front organizations, including Palestine Action and Masar Badil. ​Terrorist organizations have systematically exploited… https://t.co/MT9cnReAf3 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 26, 2026



Η Palestine Action, που ιδρύθηκε το 2020, προσέλκυσε πολλή περισσότερη προσοχή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας.

Οι συνέπειες των κυρώσεων

Οι αμερικανικές κυρώσεις συνεπάγονται για τις οργανώσεις που έχουν στο στόχαστρο πάγωμα τυχόν πόρων τους στην αμερικανική δικαιοδοσία και απαγόρευση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στις ΗΠΑ να έχουν οποιαδήποτε δοσοληψία μαζί τους, κάτι που επισύρει κυρώσεις και σε βάρος τους.

Στα μέσα Ιουλίου, οι ΗΠΑ οργάνωσαν διεθνή σύνοδο για την αναζωπύρωση της «πολιτικής τρομοκρατίας», στοχοποιώντας κυρίως το «κίνημα Antifa». Κι αυτό παρότι ο όρος, συντόμευση του «αντιφασίστες», εκφράζει μάλλον πολιτική ιδεολογία του χώρου της αριστεράς παρά ένταξη σε κάποια συγκεκριμένη οργάνωση.

Σε πρόσφατο κείμενο της για την «αντιτρομοκρατική στρατηγική» της, η κυβέρνηση Τραμπ όρισε τρεις βασικές «απειλές» για τη χώρα που θεωρείται η ισχυρότερη στον κόσμο:

τους «ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες» ,

, τους «ισλαμιστές τρομοκράτες» και

και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων αναρχικών και αντιφασιστών».

Επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ παρατηρούν ότι η βία της άκρας αριστεράς παραμένει ιστορικά πολύ πιο κάτω από εκείνη της άκρας δεξιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ