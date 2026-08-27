«Φρέγια»: Το κουτάβι-σύμβολο που χάρισε Αμερικανός μποξέρ στον Ζελένσκι – Σπάνια στιγμή τρυφερότητας εν μέσω πολέμου

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Κίεβο τον Αμερικανό πρώην πρωταθλητή της πυγμαχίας Τέρενς Κρόφορντ, ο οποίος του παρέδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο: ένα θηλυκό κουτάβι (Αμερικανικό Πίτμπουλ Τεριέ), ηλικίας τριών μηνών.

Η Φρέγια, το πρόγραμμα «Freyja» και η κληρονομιά της Μπούτσα

Ο Αμερικανός πυγμάχος, σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, παρέδωσε στο χέρια του Ζελένσκι τη μικρή «Φρέγια».

Το όνομα του σκύλου παραπέμπει στο πρόγραμμα «Freyja», το προτεινόμενο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας που αναπτύσσει η Ουκρανία σε συνεργασία με Ευρωπαίους συμμάχους.

Παράλληλα, το κουτάβι φέρει μια βαριά ιστορία. Όπως εξήγησε ο Βαντίμ Ντανιλτσένκο, σύμβουλος του υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού της Ουκρανίας, η Φρέγια είναι εγγονή του Άθως — ενός σκύλου που επιβίωσε από τη φονική ρωσική πολιορκία της Μπούτσα το 2022 και εντοπίστηκε στον δρόμο όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια μεγάλη ρωσική φάλαγγα.

Μέσω εθελοντών, ο Άθως έφτασε στον Φρανσίσκο Λόπεζ, Αμερικανό εκτροφέα και φίλο του Κρόφορντ. Η κόρη του Άθως είχε μείνει στην Ουκρανία, και ο Λόπεζ μετέφερε έναν άλλον αρσενικό σκύλο στη χώρα για να ζευγαρώσει μαζί της, γεννώντας τη Φρέγια.

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«Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι θα δεχτεί τη Φρέγια», είπε ο Ντανιλτσένκο. «Ο Τέρενς ήθελε πολύ να δώσει στον Πρόεδρο αυτό το συγκεκριμένο θηλυκό κουτάβι. Της έδωσαν το όνομα Φρέγια».

Today, legendary American boxer Terence Crawford is in Ukraine. He has supported our country and our people since the first days of the war. We deeply value having people like him stand with Ukrainians. As a gesture of solidarity, Terence gifted me an American Pit Bull Terrier… pic.twitter.com/oYQ2XoyslE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Τα ζώα ως σύμβολα αντοχής στην Ουκρανία

Η αποδοχή του δώρου από τον Ζελένσκι έχει και πολιτική διάσταση, καθώς τα ζώα έχουν μετατραπεί σε σύμβολα εθνικής αντοχής κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου.

Στη χώρα ξεχωρίζει η μορφή του Πατρόν, ενός Τζακ Ράσελ που βοηθά σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στο Τσερνίχιβ, στον οποίο ο Ζελένσκι απένειμε κρατικό μετάλλιο, ενώ η UNICEF τον ανακήρυξε ως τον πρώτο «Goodwill AmbassaDOG».

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Επιπλέον, τοιχογραφίες στο Κίεβο τιμούν περιπτώσεις όπως αυτή του εθελοντή μαχητή Ολέκσι Μοβτσάν, ο οποίος μαζί με τρεις συμπολεμιστές του έσωσε 11 πολίτες και μια γάτα στην περιοχή του Ντονέτσκ, λίγο πριν πέσει νεκρός από ρωσικούς βομβαρδισμούς το 2022.

Ελλείψεις στα αμυντικά συστήματα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο παραμένει στο επίκεντρο.

Παρόλο που ο Ζελένσκι είχε δεχθεί έντονη κριτική στο Οβάλ Γραφείο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς την προηγούμενη χρονιά, οι σχέσεις τους φαίνεται να έχουν αποκατασταθεί.

Η ονομασία της Φρέγια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα ευρωπαϊκά έθνη αναπτύσσουν το αντιβαλλιστικό σύστημα με την Ουκρανία εν μέρει λόγω της έλλειψης πυραύλων αναχαίτισης Patriot αμερικανικής κατασκευής.

Οι ελλείψεις αυτές έχουν ενταθεί λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ τον περασμένο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υπαναχωρεί από τη δέσμευση να παραχωρήσει στην Ουκρανία άδεια για την εγχώρια παραγωγή τους.