Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: Κόλαση λάσπης «κατάπιε» κοινότητες και σκόρπισε τον θάνατο, τουλάχιστον 1.000 αγνοούμενοι – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Ένας φονικός χείμαρρος από νερό, λάσπη και συντρίμμια σάρωσε τα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ μετά την αιφνίδια κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, ισοπεδώνοντας ολόκληρα χωριά και παρασύροντας στο πέρασμά του εκατοντάδες ανθρώπους.

Ο βαρύς απολογισμός

Η αστυνομία του Νεπάλ ανέφερε ότι τουλάχιστον 162 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις σαρωτικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη.



Το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε την Πέμπτη ότι οι κατολισθήσεις λάσπης στο Θιβέτ στοίχισαν τη ζωή σε τρία ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό των αρχών την Πέμπτη, οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ ανέρχονται πλέον σε σχεδόν 1.500 άτομα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 800 αλλοδαποί.

Στο Νεπάλ, οι αστυνομικές και τουριστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι στους 826 αγνοούμενους περιλαμβάνονται σχεδόν 600 ξένοι υπήκοοι από περισσότερες από 20 χώρες.

Ανάμεσά τους βρίσκονται 177 προσκυνητές και τουρίστες από την Ινδία, 63 από τις ΗΠΑ, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 25 από τον Καναδά. Παράλληλα, στο Θιβέτ, το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι στην επαρχία Γκιρόνγκ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί.

«Αυτοί οι Αυστραλοί ήταν μέλη ξεχωριστών προσκυνηματικών και περιηγητικών γκρουπ», δήλωσε η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ. Η ίδια πρόσθεσε ότι η Αυστραλία συντονίζεται με το Νεπάλ, τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό για ανθρωπιστική βοήθεια.

Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ επιστρατεύουν ελικόπτερα για τον εντοπισμό επιζώντων και τη ρίψη προμηθειών έκτακτης ανάγκης σε χιλιάδες εγκλωβισμένους, καθώς η καταστροφή σάρωσε μια δυσπρόσιτη ορεινή περιοχή γεμάτη πεζοπόρους και προσκυνητές που μετακινούνταν στη διαδρομή μεταξύ της Λάσα και του Κατμαντού.

Παράλληλα, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω.

«Ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει, καθώς ξαναρχίσαμε τις έρευνες και αναμένεται να ανασυρθούν περισσότερες σοροί», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αμπί Ναραγιάν Καφλέ, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν ήδη ξεπεράσει τους 165.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας αναθεώρησε προς τα πάνω τον αριθμό των αγνοουμένων, αναφέροντας ότι 55 Μαλασιανοί στο Κατμαντού παραμένουν χωρίς επικοινωνία.

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και δεσμεύτηκαν για έκτακτη βοήθεια ύψους 500.000 δολαρίων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα όσων έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή Ρασούα του Νεπάλ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

We express our solidarity and are united in prayer for the Nepali people following the devastating floods. @StateDept stands ready to support the Government of Nepal with needed humanitarian assistance. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

Μαρτυρίες σοκ από την κόλαση της λάσπης

Η ταχύτητα της καταστροφής δεν άφησε περιθώρια διαφυγής. Ο κάτοικος Σογιάμ Ρατζμπαντάρι περιέγραψε σχετικά: «Όταν έφτασα στο παζάρι Ντούνγκε, μέσα σε μισή ώρα ήρθε η πλημμύρα και κατέστρεψε όλη την αγορά. Ο κόσμος ετοιμαζόταν να πάει στις δουλειές του τότε. Πόσοι άνθρωποι αγνοούνται ή είναι νεκροί, δεν γνωρίζουμε».

«Δέντρα και πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος είχαν ήδη πέσει και το νερό της πλημμύρας ερχόταν κατά πάνω μας. Δεν τολμούσαμε να κάνουμε αναστροφή, οπότε μπορούσαμε μόνο να κάνουμε όπισθεν», δήλωσε στην εφημερίδα Xiaoxiang Morning News μια γυναίκα με το επώνυμο Φανγκ, στην πλευρά του Θιβέτ.

Στην εφημερίδα China Newsweek, σύζυγος εργαζόμενης σε κινεζικό έργο οδοποιίας στο Νεπάλ ανέφερε: «Ήμασταν σε επαφή χθες το βράδυ. Μόλις στις 11 το πρωί έμαθα ότι έγινε κατολίσθηση και από τότε δεν έχω μπορέσει να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου ή με κανέναν από το εργοτάξιο».

«Ήμουν πραγματικά τρομαγμένος. Όλο μου το σώμα έτρεμε», δήλωσε ένας τούριστας στην πλευρά του Νεπάλ, στο Red Star News, περιγράφοντας έναν βρυχηθμό «σαν να σκιζόταν η πλαγιά του βουνού» την ώρα που η λάσπη έφτανε μόλις ένα μέτρο κάτω από το σημείο όπου στεκόταν.

🔴 Les images en provenance du #Népal sont terrifiantes. Le séisme d’une magnitude de 4,4 qui s’est produit la nuit dernière au Tibet a déclenché des #avalanches de glace et des #glissements de terrain. Ils ont formé des embâcles sur les rivières de la région qui ont fini par… pic.twitter.com/XIdlQ76gii — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026



Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 68χρονου Κεσάβ Πρασάντ Μπαράλ, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του. «Ήταν ένας τεράστιος χείμαρρος λάσπης που ερχόταν ευθεία προς το μέρος μας. Καθώς πλησίαζε, σηκωνόταν όλο και πιο ψηλά», περιέγραψε.

«Όταν τον είδα να μπαίνει στο σπίτι μας, προσπάθησα να πιάσω το χέρι της γυναίκας μου και να την πάω στην ταράτσα. Αλλά παρασύρθηκε από τη λάσπη. Τέσσερις ή πέντε ώρες αργότερα, ένα ελικόπτερο ήρθε να με διασώσει. Η γυναίκα μου είναι ακόμα κάπου κάτω από τη λάσπη. Έχει φύγει».

Ο 24χρονος εργάτης Μπιμπέκ Κουμάλ, ο οποίος σώθηκε σκαρφαλώνοντας σε ένα δέντρο μάγκο, δήλωσε από το νοσοκομείο: «Άρχισα να τρέχω. Τότε ένας τοίχος νερού κατέβηκε ορμητικά σαν να γινόταν σεισμός. Ευτυχώς ανέβηκα πάνω σε ένα δέντρο μάνγκο. Αν δεν υπήρχε το δέντρο, θα με είχε παρασύρει το ρεύμα και θα είχα πεθάνει».

Η επιστημονική εξήγηση

Αν και το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε αρχικά σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ, αργότερα αναθεώρησε, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για σεισμικό σήμα μεγέθους 5,2 που προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση του παγετώνα.

Ειδικοί από το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης (ICIMOD) στο Κατμαντού εξήγησαν ότι η πλημμύρα προκλήθηκε από χιονοστιβάδα πάγου και βράχων που έφραξε τον ποταμό Lhende Khola -παραπόταμο του Bhotekoshi- και στη συνέχεια απελευθέρωσε απότομα τεράστιες ποσότητες νερού.

Ο Σασουάτα Σανιάλ, ειδικός στη μείωση κινδύνου καταστροφών, σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος ποταμός έχει πλημμυρίσει δύο φορές μέσα σε μόλις 14 μήνες.

Παράλληλα, τα στοιχεία έδειξαν ότι η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Τρισούλι ανέβηκε έως και 9 μέτρα μέσα σε μόλις μισή ώρα, υπογραμμίζοντας την ταχύτατη τήξη των παγετώνων στην περιοχή των Ιμαλαΐων λόγω της κλιματικής αλλαγής.