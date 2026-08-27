Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/8) – ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και η κλήρωση του Champions League

Τα ευρωπαϊκά ματς ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ, Μπραν – ΠΑΟΚ, Κράλοβε – Παναθηναϊκός και η κλήρωση του Champions League, όπου συμμετέχει η ΑΕΚ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
19:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Champions League, League Phase
20:00: OPEN TV | Μπραν – ΠΑΟΚ (UEFA Conference League)
20:00: ΣΚΑΪ | Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Ζυρίχη
21:00: COSMOTE SPORT 2 HD | ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ (UEFA Europa League)
21:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Θέλτα – Οσασούνα (LaLiga)
21:30: Action 24 | Τσέλσι – Λούτον (Λιγκ Καπ Αγγλίας)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο (LaLiga)
23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ