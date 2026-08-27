Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/8) – ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και η κλήρωση του Champions League

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Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Το ποίημα του δολοφόνου» – Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνοι με άρωμα χαρτιού» των New York Times – Από τη συγγραφέα Ellery Adams

Καιρός: Ζέστη με θερμοκρασία έως 39 βαθμούς και ισχυροί βοριάδες - Πού θα βρέξει

Τα πλεονεκτήματα των FREMM Bergamini και η σύγκριση με τις FDI Belharra - Tο στοίχημα της πολυτυπίας για το Πολεμικό Ναυτικό