Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/8) – ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και η κλήρωση του Champions League

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ευρωπαϊκά ματς ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ, Μπραν – ΠΑΟΚ και Κράλοβε – Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης.
  • Στις 19:00, η κλήρωση του UEFA Champions League, League Phase, όπου συμμετέχει η ΑΕΚ, θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1 HD.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μεταδόσεις από LaLiga, ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ και το IAAF Diamond League Ζυρίχη, προσφέροντας πληθώρα επιλογών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα ευρωπαϊκά ματς ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ, Μπραν – ΠΑΟΚ, Κράλοβε – Παναθηναϊκός και η κλήρωση του Champions League, όπου συμμετέχει η ΑΕΚ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

19:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Champions League, League Phase

20:00: OPEN TV | Μπραν – ΠΑΟΚ (UEFA Conference League)

20:00: ΣΚΑΪ | Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)

21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Ζυρίχη

21:00: COSMOTE SPORT 2 HD | ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ (UEFA Europa League)

21:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Θέλτα – Οσασούνα (LaLiga)

21:30: Action 24 | Τσέλσι – Λούτον (Λιγκ Καπ Αγγλίας)

22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο (LaLiga)

23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ