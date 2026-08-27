Πανεπιστήμια: Αρχίζουν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών – Έως τις 4 Σεπτεμβρίου η προθεσμία

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τους πρωτοετείς φοιτητές στα Πανεπιστήμια, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους εννέα ημέρες, έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, διαδικασία που πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια, με προθεσμία έως και τις 4 Σεπτεμβρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τους εισαχθέντες μέσω ειδικής κατηγορίας, πραγματοποιούμενη αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Υπουργείου Παιδείας.
  • Για την εγγραφή απαιτούνται ο κωδικός υποψηφίου και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης, καθώς και τα στοιχεία ΑΜΚΑ, ταυτότητας/διαβατηρίου και προσωπικού τηλεφώνου.

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Αρχίζουν από σήμερα (27/8/2026)  οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια, μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εξετάσεων.

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Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους εννέα ημέρες, έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία αφορά στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων, καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

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Πώς γίνεται η εγγραφή

Η εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας.

Οι επιτυχόντες των Πανελληνίων θα χρειαστούν τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου που χρησιμοποίησαν κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

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Οι εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία πρόσβασης που είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα τα στοιχεία του ΑΜΚΑ, της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, καθώς και τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου που είχαν δηλώσει.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα Πανεπιστημίου ή είχαν διαγραφεί από προηγούμενο τμήμα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στη νέα σχολή, ώστε να ολοκληρωθεί κανονικά η διαδικασία εγγραφής.

Οι πρωτοετείς καλούνται, επομένως, να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή και να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

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