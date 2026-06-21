Πανεπιστήμια: Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά με ξένα ΑΕΙ που θα λειτουργήσουν το 2026-2027 – Υale, Harvard και Columbia στη λίστα

Ιδρύματα παγκόσμιου κύρους, όπως το Harvard, το Yale, το Columbia, το Imperial College London, το King’s College και το ETH Zurich, «ανοίγουν τις πόρτες τους» σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια. Συνολικά 46 κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα (Joint & Dual Master) είτε ήδη λειτουργούν είτε θα αρχίσουν τη λειτουργία τους το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27. Η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στηρίζεται με 67 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ζαχαράκη: Η διεθνοποίηση και η αριστεία προχωρούν μαζί

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε «πρωτόγνωρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση» το πρόγραμμα διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. «Τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεργάζονται σήμερα με το Harvard, το Yale, το Columbia, το Imperial College London, το ETH Zurich και δεκάδες ακόμη κορυφαία ιδρύματα του κόσμου, υλοποιώντας κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς αιχμής — από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Βιοϊατρική έως την Πράσινη Ενέργεια και τον Πολιτισμό», ανέφερε η κα. Ζαχαράκη, προσθέτοντας: «Τόσο με διεθνείς συνεργασίες στον τομέα των μεταπτυχιακών όσο στο άνοιγμα τους σε ξένους φοιτητές με τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, τα Ελληνικά ΑΕΙ έχουν κάνει τεράστια βήματα, καταρρίπτοντας στερεότυπα και ταμπού δεκαετιών. Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η βελτίωση των υποδομών των πανεπιστήμιων τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αύξηση του μόνιμου προσωπικού των ιδρυμάτων».

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελληνικών πανεπιστημίων στη διεθνή κατάταξη QS (QS World Universities Rankings), η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι «η απόδοση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν αντανακλάται μόνον και αποκλειστικά στην κατάταξή τους από διεθνείς οίκους αξιολόγησης».

«Σεβόμαστε και δεν παραγνωρίζουμε τα αποτελέσματα αυτά, όμως οι κατατάξεις αυτές δεν αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στα Ελληνικά πανεπιστήμια ως προς την διεθνοποίηση τους», δήλωσε η κα. Ζαχαράκη.

«Λαμβάνουμε τα μηνύματα από τις διεθνείς κατατάξεις. Τα γνωρίζουμε, τα έχουμε καταγράψει και απαντάμε με συγκεκριμένες δράσεις. Η διεθνοποίηση και η αριστεία προχωρούν μαζί. Όσο ισχυρότερη είναι η έρευνα και όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα των σπουδών, τόσο πιο ελκυστικά γίνονται τα πανεπιστήμιά μας για φοιτητές, ερευνητές και διεθνείς συνεργασίες. Φιλοδοξία μας είναι κάθε νέος άνθρωπος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να μπορεί να λέει “διάλεξα την Ελλάδα για να σπουδάσω”. Δουλεύουμε καθημερινά για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα», κατέληξε.

Διεθνής σύνδεση και αναγνωρισιμότητα, πέραν των κατατάξεων

Από πλευράς υπουργείου έχει επισημανθεί ότι οι συνεργασίες που συνάπτονται δεν αποτελούν απλώς ακαδημαϊκές συμφωνίες, αλλά λειτουργούν σαν «γέφυρες που συνδέουν τους Έλληνες φοιτητές και ερευνητές με τα κορυφαία κέντρα γνώσης του πλανήτη και ανεβάζουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των ελληνικών ΑΕΙ με τρόπο που καμία κατάταξη δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως», καθώς επίσης και ότι «οι διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων αποτελούν ένα χρήσιμο, αλλά όχι αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης».

Η διαρκής άνοδος των ελληνικών πανεπιστημίων στη διεθνή ακαδημαϊκή σκηνή επιβεβαιώνεται ανάγλυφα από τη φετινή κατάταξη της QS. Με την είσοδο τριών νέων ιδρυμάτων -του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- η Ελλάδα μετρά πλέον 10 ΑΕΙ ανάμεσα στα 1.500 κορυφαία παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σταθερή παρουσία και την ποιοτική αναβάθμιση της εγχώριας ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι κάθε κατάταξη στηρίζεται σε διαφορετικά κριτήρια και αντικατοπτρίζει διαφορετικές πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής. Η QS (QS World Universities Rankings) δίνει έμφαση σε δείκτες που αφορούν στη φήμη και τη διεθνοποίηση και λιγότερο στην ποιότητα της διδασκαλίας ή στην επιστημονική αριστεία. Η κατάταξη της Shanghai Ranking, βασίζεται αποκλειστικά σε μετρήσιμα ερευνητικά κριτήρια — βραβεία Νόμπελ, δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές αναφορές. Τέλος, η Times Higher Education (THE), αξιολογεί κυρίως την ερευνητική χρηματοδότηση και τα ερευνητικά προγράμματα, που δίνουν μια διαφορετική και συχνά πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ακαδημαϊκής αριστείας.

Ο κατάλογος των μεταπτυχιακών

Ο κατάλογος που παρουσιάζει σήμερα το ΑΠΕ – ΜΠΕ με τα 46 διπλά και κοινά μεταπτυχιακά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής συνεργασίες:

Συνεργασία του ΕΚΠΑ με το πανεπιστήμιο Yale με αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία, με το Ludwig-Maximilians University του Μονάχου στην Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία και με το University of California Santa Barbara στη Σύγχρονη Φιλοσοφία.

Το ΑΠΘ αναπτύσσει κοινό πρόγραμμα Εξατομικευμένης Ιατρικής με το Harvard University, συνεργάζεται με το Texas A&M University σε Βιοϊατρικές Συσκευές και με το King’s College London σε Νευραγγειακές Νόσους.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο υλοποιεί κοινό πρόγραμμα «Παγκόσμια Κίνα» με το Columbia University της Νέας Υόρκης.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνεργάζεται επίσης με το Columbia University, στην Ανθρωπιστική Δράση και Δημόσια Υγεία και με το Georgetown University στην Ηγετική Εκπαίδευση στην Αναπηρία, ενώ με το McGill University του Καναδά υλοποιεί πρόγραμμα Συνθετικής Βιολογίας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με το New York University (NYU) στην Καινοτομία, Τεχνολογία και Πολιτισμό.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά υλοποιεί πρόγραμμα Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης με το Purdue University.

Το ΕΜΠ συνεργάζεται με το Heidelberg University σε Τοπία Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναπτύσσει κοινό πρόγραμμα Βιώσιμων Υποδομών με το ETH Zurich.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζεται με το Imperial College London στον τομέα «Μικροβίωμα και Υγεία» και με το Monash University στην Ιατρική Γενετική.

Το ΔΠΘ αναπτύσσει πρόγραμμα Εξελικτικής Ιατρικής με το University of Zurich και Βιομηχανικής Κατάλυσης με το Sorbonne.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Purdue University σε Βοτανική Ιατρική και με το University College London στον τομέα της Διατροφής και Βιωσιμότητας.

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