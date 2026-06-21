Χανιά: Συντετριμμένος ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Περίμενα αυτή την εξέλιξη…»

Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων, καθώς ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας ομολόγησε τη δολοφονία της. Ο δράστης, ο οποίος βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στο μικροσκόπιο των αρχών ως ο βασικός ύποπτος, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει την άτυχη γυναίκα, σε ένα χωράφι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, όπου διέμενε και το οποίο νοίκιαζε από την άτυχη γυναίκα.

Το πρωί της Κυριακής μετέβησαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο χωράφι, εντοπίζοντας το πτώμα, ενώ τη μακάβρια διαδικασία της ανάσυρσης παρακολούθησε σε κατάσταση σοκ και ο αδελφός της 45χρονης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της –στις 30 Μαΐου– εξέφραζε φόβους ότι είχε συμβεί κάτι κακό.

Σε κατάσταση σοκ ο αδελφός της 45χρονης

«Είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε», δήλωσε ο αδελφός της 45χρονης.

Ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη είχε δηλώσει πριν από λίγες μέρες ότι ο ενοικιαστής έχει κάνει κακό στην αδερφή. «Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, που ίσως… Δεν ήταν και προγραμματισμένο. Η αδελφή μου πήγε εκεί να κάνει κάποιον έλεγχο στο σπίτι. Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», είχε πει απαντώντας και στον καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η 45χρονη είχε προβλήματα με τον αδελφό της.

Ερωτήματα για το κίνητρο της δολοφονίας

Τα ίχνη της 45χρονης είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στην περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων. Μετά τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλε ο αδελφός της, οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, λαμβάνοντας παράλληλα αλλεπάλληλες καταθέσεις. Στις έρευνες συνέδραμε και ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) που μετέβη από την Αθήνα για να συλλέξει στοιχεία από το σπίτι του 43χρονου. Η υπόθεση «έδεσε» οριστικά μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα οποία ταυτοποίησαν κηλίδες αίματος της άτυχης γυναίκας τόσο στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου διέμενε ο δράστης, όσο και στο βαν που χρησιμοποιούσε. Πλέον, το βάρος των ερευνών πέφτει στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του εγκλήματος και του κινήτρου πίσω από την εγκληματική ενέργεια.