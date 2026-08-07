Ιράν: Εξετάζει σχέδιο απαγόρευσης διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

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Νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ για πλοία που συνδέονται με «εχθρικές χώρες», όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξετάζεται από τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Με βάση το υπό εξέταση σχέδιο, χώρες και πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν προκαλέσει ζημιές στο Ιράν δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για παραβάσεις των περιορισμών, με τα πρόστιμα να μπορούν να ανέλθουν έως και στο 20% της αξίας του φορτίου των πλοίων που θα παραβιάζουν τους προτεινόμενους κανόνες.

Iran will seek to bar US and Israeli ships from the Strait of Hormuz and require compensation from hostile countries before they’re allowed to use it, according to local reports https://t.co/a2i5BPGeP4 — Bloomberg (@business) August 6, 2026

Η κίνηση αυτή στρέφεται κυρίως κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ωστόσο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και σε χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς σημαντικό μέρος των ενεργειακών εξαγωγών τους διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί ξεχωριστή πρωτοβουλία από τις συνομιλίες που διεξάγονται με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια μόνιμου ελέγχου των Στενών από το Ιράν ή επιβολής τελών στη διέλευση πλοίων, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αποδεχθούν περιορισμούς που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.