Ιράν: Εξετάζει σχέδιο απαγόρευσης διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ιρανικές αρχές εξετάζουν νομοσχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ σε πλοία που συνδέονται με «εχθρικές χώρες», όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, προβλέποντας την καταβολή αποζημιώσεων για διέλευση και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για παραβάσεις. Αυτή η κίνηση, που στοχεύει κυρίως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενδέχεται να επηρεάσει και χώρες του Κόλπου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

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Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ιρανικές αρχές εξετάζουν νομοσχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ σε πλοία που συνδέονται με «εχθρικές χώρες», όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
  • Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι πλοία από χώρες που έχουν προκαλέσει ζημιές στο Ιράν δεν θα μπορούν να διέλθουν χωρίς αποζημιώσεις, ενώ επιβάλλει πρόστιμα έως 20% της αξίας του φορτίου για παραβάσεις.
  • Η κίνηση αυτή στρέφεται κατά ΗΠΑ και Ισραήλ, με πιθανές επιπτώσεις σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη απορρίψει κατηγορηματικά τέτοιους περιορισμούς στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ για πλοία που συνδέονται με «εχθρικές χώρες», όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξετάζεται από τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Με βάση το υπό εξέταση σχέδιο, χώρες και πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν προκαλέσει ζημιές στο Ιράν δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για παραβάσεις των περιορισμών, με τα πρόστιμα να μπορούν να ανέλθουν έως και στο 20% της αξίας του φορτίου των πλοίων που θα παραβιάζουν τους προτεινόμενους κανόνες.

Η κίνηση αυτή στρέφεται κυρίως κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ωστόσο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και σε χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς σημαντικό μέρος των ενεργειακών εξαγωγών τους διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί ξεχωριστή πρωτοβουλία από τις συνομιλίες που διεξάγονται με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια μόνιμου ελέγχου των Στενών από το Ιράν ή επιβολής τελών στη διέλευση πλοίων, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αποδεχθούν περιορισμούς που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

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