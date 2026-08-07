Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας υπογράφουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Στην υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής ετοιμάζονται να προχωρήσουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγές των ενόπλων δυνάμεων και της κυβέρνησης του Ριάντ που επικαλείται το AFP, στον απόηχο της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Τζέντα, σύμφωνα με ανακοινώσεις της βασιλικής αυλής του Ριάντ, της τουρκικής προεδρίας και του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Türkiye, Saudi Arabia, and Pakistan to Sign Joint Defense Accord Turkish President Erdoğan travels to Riyadh on Friday to execute a joint defense agreement alongside Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif.https://t.co/IFGMdnV4eK — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Η συμφωνία είναι «ζήτημα που συζητείτο για καιρό», αλλά «οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν» τα πράγματα, εξήγησε στο AFP πηγή του στον σαουδαραβικό στρατό, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.