Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας υπογράφουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Η συμφωνία, η οποία συζητιόταν για καιρό, επιταχύνθηκε λόγω των πρόσφατων εξελίξεων και της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής ετοιμάζονται να προχωρήσουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία.
  • Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον πρόεδρο της Τουρκίας και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν να συναντώνται σήμερα στην Τζέντα.
  • Αν και η συμφωνία ήταν «ζήτημα που συζητείτο για καιρό», «οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν» την υπογραφή της, σύμφωνα με σαουδαραβική στρατιωτική πηγή.

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Στην υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής ετοιμάζονται να προχωρήσουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγές των ενόπλων δυνάμεων και της κυβέρνησης του Ριάντ που επικαλείται το AFP, στον απόηχο της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Τζέντα, σύμφωνα με ανακοινώσεις της βασιλικής αυλής του Ριάντ, της τουρκικής προεδρίας και του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Η συμφωνία είναι «ζήτημα που συζητείτο για καιρό», αλλά «οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν» τα πράγματα, εξήγησε στο AFP πηγή του στον σαουδαραβικό στρατό, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

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