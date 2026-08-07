Δυτική Όχθη: Καταγγελίες για νέες ισραηλινές ενέργειες εκρίζωσης δέντρων και κατασχέσεων γης στην Τζενίν

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Νέες εντολές που αφορούν την εκρίζωση δέντρων και την κατάσχεση εκτάσεων γης στην περιοχή της Τζενίν, στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι εντολές αφορούν περιοχές σε αρκετές κοινότητες της επαρχίας Τζενίν, μεταξύ των οποίων οι Γιαμπάντ, Αράμπα, Άνζα και Άτζα, όπου προβλέπεται η απομάκρυνση δέντρων και φυτών από εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 310.868 ντουναμιών, δηλαδή σχεδόν 311 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Israeli occupation forces bulldoze Palestinian farmers’ lands in the town of Zububa, west of Jenin. pic.twitter.com/Tl14sR2nqq — Quds News Network (@QudsNen) August 6, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται η κατάσχεση επιπλέον εκτάσεων στην περιοχή Μάρκα. Οι παλαιστινιακές αρχές υποστηρίζουν ότι οι νέες αυτές ενέργειες εντάσσονται σε μια ευρύτερη κλιμάκωση μέτρων που επηρεάζουν γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή της Τζενίν και προκαλούν ζημιές στις περιουσίες αγροτών.

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Δυτική Όχθη, όπου οι επιχειρήσεις και τα μέτρα ασφαλείας του ισραηλινού στρατού έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: Al Jazeera