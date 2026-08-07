Δυτική Όχθη: Καταγγελίες για νέες ισραηλινές ενέργειες εκρίζωσης δέντρων και κατασχέσεων γης στην Τζενίν

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές για εκρίζωση δέντρων και κατάσχεση εκτάσεων γης σε κοινότητες της επαρχίας Τζενίν, στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa. Οι παλαιστινιακές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια κλιμάκωση που πλήττει γεωργικές εκτάσεις και περιουσίες αγροτών, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες εντολές που αφορούν την εκρίζωση δέντρων και την κατάσχεση εκτάσεων γης στην περιοχή της Τζενίν, στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.
  • Οι εντολές αφορούν αρκετές κοινότητες της επαρχίας Τζενίν και προβλέπουν την απομάκρυνση δέντρων και φυτών από εκτάσεις συνολικής επιφάνειας σχεδόν 311 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάσχεση επιπλέον εκτάσεων στην περιοχή Μάρκα.
  • Οι παλαιστινιακές αρχές υποστηρίζουν ότι οι νέες ενέργειες εντάσσονται σε μια ευρύτερη κλιμάκωση μέτρων που επηρεάζουν γεωργικές εκτάσεις και προκαλούν ζημιές στις περιουσίες αγροτών. Οι εξελίξεις σημειώνονται σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Δυτική Όχθη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες εντολές που αφορούν την εκρίζωση δέντρων και την κατάσχεση εκτάσεων γης στην περιοχή της Τζενίν, στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι εντολές αφορούν περιοχές σε αρκετές κοινότητες της επαρχίας Τζενίν, μεταξύ των οποίων οι Γιαμπάντ, Αράμπα, Άνζα και Άτζα, όπου προβλέπεται η απομάκρυνση δέντρων και φυτών από εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 310.868 ντουναμιών, δηλαδή σχεδόν 311 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται η κατάσχεση επιπλέον εκτάσεων στην περιοχή Μάρκα. Οι παλαιστινιακές αρχές υποστηρίζουν ότι οι νέες αυτές ενέργειες εντάσσονται σε μια ευρύτερη κλιμάκωση μέτρων που επηρεάζουν γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή της Τζενίν και προκαλούν ζημιές στις περιουσίες αγροτών.

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Δυτική Όχθη, όπου οι επιχειρήσεις και τα μέτρα ασφαλείας του ισραηλινού στρατού έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: Al Jazeera

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