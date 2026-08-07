Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα» – Αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις

Εκ νέου αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι σημειώνεται πρόοδος, ενώ παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις και στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμη», δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση ή ακόμη και συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Θα μπορούσε να συμβεί σύντομα»

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «όλα παραμένουν ανοιχτά», υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην επιτήρηση και τον έλεγχο του αποκλεισμού.

«Έχουμε κάτι που λέγεται αποκλεισμός, υπό την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, και εμείς τον ελέγχουμε. Τον ελέγχουμε τώρα, αλλά πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να εκτοξευθεί κάτι, να συμβεί κάποιο περιστατικό ή να τοποθετηθεί μια νάρκη. Και αν υπάρχει έστω και μία νάρκη στη θάλασσα, μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί κανείς δεν θέλει να ρισκάρει ένα πλοίο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και να χτυπήσει κατά λάθος σε νάρκη», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τους κινδύνους, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κατάσταση. «Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά» ανέφερε.

Ερωτηθείς πότε θα μπορούσε να υπάρξει τερματισμός του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λακωνικά: «Θα μπορούσε να συμβεί σύντομα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις πληροφορίες περί εξάντλησης των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν ουσιαστικά απεριόριστες ποσότητες ορισμένων ιδιαίτερα ισχυρών οπλικών συστημάτων. «Έχουμε ορισμένους τύπους πυρομαχικών που είναι εξαιρετικά ισχυροί και διαθέτουμε πρακτικά απεριόριστα αποθέματα. Υπάρχουν και άλλοι τύποι όπου η κατάσταση είναι λίγο πιο περιορισμένη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία οδήγησε στη χρήση συγκεκριμένων πυρομαχικών τα οποία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αποτελεσματικά, αν και αποτελούν παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμό.

«Χρησιμοποιούμε πυρομαχικά που είναι πολύ ισχυρά και πολύ αποτελεσματικά, αλλά υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι διαφορετικό, όμως αυτά είναι λίγο παλαιότερου τύπου και εξίσου αποτελεσματικά», σημείωσε.

«Με θλίβει να βλέπω 25.000 νέους ανθρώπους να σκοτώνονται κάθε μήνα»

Αναφερόμενος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αιματοχυσία συνεχίζεται με βαρύ ανθρώπινο κόστος.

«Με θλίβει να βλέπω 25.000 νέους ανθρώπους να σκοτώνονται κάθε μήνα, και αυτό ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Κατά μέσο όρο χάνουν 25.000 ανθρώπους τον μήνα, κυρίως στρατιώτες», δήλωσε.

Reporter: Russia seems to have increased their attacks on civilian targets. That must be of concern to you. Trump: Look, we’re not involved. We’re separated by an ocean. But I hate to see young people get killed. pic.twitter.com/MAlzrUubHc — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, εκτιμώντας ότι υπάρχει πρόοδος, αν και χαρακτήρισε τη σύγκρουση εξαιρετικά δύσκολη.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι σημειώνεται πρόοδος. Πρόκειται όμως για έναν βίαιο, πολύ βίαιο πόλεμο. Υπάρχει πολύ μίσος σε αυτή τη σύγκρουση, πολύ μίσος ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Έχω συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων. Πίστευα ότι αυτός ίσως ήταν ένας από τους πιο εύκολους, αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει πρόοδος», κατέληξε.