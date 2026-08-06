Συρία: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από έκρηξη βόμβας σε λεωφορείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα, κοντά στη Δαμασκό, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.
Η κρατική τηλεόραση ανέφερε νωρίτερα ότι μια βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο των δημόσιων συγκοινωνιών και εξερράγη ενώ το όχημα βρισκόταν κοντά στην πρωτεύουσα.
Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο σημείο της έκρηξης. Ένας κεντρικός δρόμος της Τζαραμάνα έκλεισε για την κυκλοφορία.
Major explosion in Damascus!
There are casualties following a terrorist attack in the Jaramana neighborhood of Damascus, which is predominantly inhabited by Druze.
Photo 4/A bomb has been planted in the vehicle. pic.twitter.com/G4n8PUosGa
— إبو riah (@_R14h3bu) August 6, 2026
Druze civilians were killed and wounded after an IED exploded inside a public bus in Jaramana, near Damascus. gangs affiliated with Syrian President Abu Mohammad al-Julani planted the device. https://t.co/WBdKFMlJy9 pic.twitter.com/nrqEsm8w94
— DDF NEWS (@ddfmarketing1) August 6, 2026
🚨 Breaking | Syria
An explosion has been reported in the town of Jaramana, southeast of Damascus, Syria.
Preliminary reports indicate that the blast occurred aboard a public transport minibus, resulting in multiple injuries.
The circumstances surrounding the incident remain… pic.twitter.com/JACKg00atm
— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) August 6, 2026