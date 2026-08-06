Συρία: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από έκρηξη βόμβας σε λεωφορείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @_R14h3bu/X
Πηγή: @_R14h3bu/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα, κοντά στη Δαμασκό.
  • Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι μια βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο των δημόσιων συγκοινωνιών και εξερράγη.
  • Πολλά ασθενοφόρα κατευθύνθηκαν στο σημείο της έκρηξης, με έναν κεντρικό δρόμο της Τζαραμάνα να κλείνει για την κυκλοφορία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα, κοντά στη Δαμασκό, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε νωρίτερα ότι μια βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο των δημόσιων συγκοινωνιών και εξερράγη ενώ το όχημα βρισκόταν κοντά στην πρωτεύουσα.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο σημείο της έκρηξης. Ένας κεντρικός δρόμος της Τζαραμάνα έκλεισε για την κυκλοφορία.

 

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