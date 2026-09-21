Νέα περιστατικό βίας από την ICE: Πράκτορας πυροβόλησε πολίτη στο Τέξας

Πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα την Κυριακή στο Όστιν του Τέξας, με το περιστατικό να προκαλεί. για ακόμα μα φορά, αιτήματα για πλήρη κι ανεξάρτητη έρευνα. Ο τραυματίας δέχθηκε μία σφαίρα στον κορμό και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά, πάντως, σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο βόρειο τμήμα του Όστιν. Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, Λίζα Ντέιβις, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κέντρο τραύματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα ή η εθνικότητά του.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες

Η αστυνομία του Όστιν δεν συμμετείχε ούτε στην επιχείρηση της ICE ούτε στους πυροβολισμούς. Αστυνομικοί βρέθηκαν στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο μετέβη και η Ειδική Μονάδα Ερευνών της τοπικής αστυνομίας, η οποία αναλαμβάνει περιστατικά που περιλαμβάνουν χρήση όπλου από στελέχη των αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον πυροβολισμό ούτε λεπτομέρειες για την επιχείρηση που πραγματοποιούσε η ICE. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία, δεν είχε δώσει άμεσα περισσότερες πληροφορίες.

Ο δήμαρχος του Όστιν, Κερκ Γουάτσον, υπογράμμισε ότι η πόλη έχει ευθύνη να διερευνήσει τι ακριβώς συνέβη και ζήτησε τη συμμετοχή της τοπικής αστυνομίας στην έρευνα.

Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί επαρκές να διερευνήσει η ICE μόνη της ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται δικός της πράκτορας, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι του Όστιν «έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι συνέβη». Η αστυνομία της πόλης αναμένεται να συνεργαστεί με τους Texas Rangers και την Homeland Security Investigations (HSI).

Ανάλογη ήταν η παρέμβαση του Δημοκρατικού βουλευτή Γκρεγκ Κάζαρ, ο οποίος εκπροσωπεί περιοχές του Όστιν. Ζήτησε πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση, άμεση δημοσιοποίηση του υλικού από τις κάμερες σώματος των πρακτόρων και λογοδοσία εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.

Σε περίοδο αυξημένου ελέγχου

Το νέο περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου των επιχειρήσεων της ICE και της χρήσης θανατηφόρας βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Στις 7 Ιουλίου, πράκτορας της ICE πυροβόλησε θανάσιμα στο Χιούστον τον 52χρονο Λορέντζο Σαλγκάδο Αραούχο. Η υπηρεσία υποστήριξε ότι ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, να εμβολίσει ομοσπονδιακό όχημα και να χρησιμοποιήσει το βαν του εναντίον πράκτορα, ο οποίος άνοιξε πυρ επικαλούμενος αυτοάμυνα. Αργότερα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αναγνώρισε ότι ο Σαλγκάδο Αραούχο δεν ήταν ο αρχικός στόχος της επιχείρησης, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 13 Ιουλίου, ο 25χρονος Γιόχαν Σεμπαστιάν Ντουράν Γκερέρο σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακού στελέχους της ICE στο Μπίντφορντ του Μέιν. Η υπόθεση βρίσκεται υπό ενεργή διερεύνηση από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, το οποίο είναι αρμόδιο για περιστατικά θανατηφόρας χρήσης βίας από αστυνομικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.

Η έρευνα για το περιστατικό στο Όστιν βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με τις τοπικές αρχές να δηλώνουν ότι περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν καθώς συγκεντρώνονται τα στοιχεία.