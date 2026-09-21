Ιράν: Μείωση πάνω από 10% του ΑΕΠ της χώρας από την έναρξη του πολέμου

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Το ΑΕΠ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συρρικνώθηκε κατά πολύ την περίοδο από το Μάρτιο μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όταν η χώρα βομβαρδιζόταν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.

Την περίοδο αυτή, η οποία αντιστοιχεί στο πρώτο τρίμηνο του περσικού ημερολογίου, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαϊκού τομέα, σύμφωνα με το κέντρο στατιστικών, επίσημη αρχή, καθώς η οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Από τις 28 Φεβρουαρίου

Το Ιράν υπέστη επίθεση την 28η Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που δεν σταμάτησε παρά με την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο, έπειτα από 40 ημέρες βομβαρδισμών κι ενεργειών αντιποίνων.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν κατόπιν στα μέσα Ιουνίου καταρχήν συμφωνία η οποία στη θεωρία θα οδηγούσε στο τέλος του πολέμου, αλλά οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν πολύ γρήγορα, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται πως παραβίασαν τους όρους της.

Στην καρδιά της σύγκρουσης βρίσκεται πλέον το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν προπολεμικά περί το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως· η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχό του.

Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επανεπέβαλαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, κάτι που πλήττει τις ιρανικές εξαγωγές αργού, ήδη περίπλοκη υπόθεση με δεδομένες τις ιρανικές κυρώσεις.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αμερικανικού αποκλεισμού, από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο, η χώρα δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην εξαγωγή ούτε «ενός βαρελιού πετρελαίου», είχε σημειώνει ο ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Μειώνεται η αγοραστική δύναμη των Ιρανών

Η οικονομία δοκιμάζεται επί σειρά ετών από τον χρόνιο υπερπληθωρισμό και τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, του ριάλ, εξαιτίας των κυρώσεων.

Ο πόλεμος επέτεινε ακόμη περισσότερο το φαινόμενο αυτό, το οποίο μειώνει με ραγδαίο ρυθμό την αγοραστική δύναμη των Ιρανών.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 69,9% σε ετήσια βάση, κατά τον επίσημο αριθμό που εκτιμάται ότι απέχει πολύ από το να αντανακλά τις πελώριες αυξήσεις τιμών, ειδικά διατροφικών προϊόντων.

Το ιρανικό νόμισμα δεν σταματά στο μεταξύ να υποχωρεί ως προς τη συναλλαγματική ισοτιμία του έναντι των ξένων νομισμάτων. Αυτή με το δολάριο ανερχόταν χθες Κυριακή σε περίπου 1:2,3 εκατ. ριάλ, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ιστότοπους που παρακολουθούν τη μαύρη αγορά συναλλάγματος.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει συρρίκνωση κατά 5,4% του ΑΕΠ του Ιράν φέτος, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις του, που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο.