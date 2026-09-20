Τραμπ: «Οι Χούθι έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ» – Εξετάζει «αν και πότε θα ανατινάξει» το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν συμφωνήσει να μην πολεμήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για τον πόλεμο στο Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: CBS
Φωτογραφία: CBS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ επεσήμανε ότι είναι σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, θέτοντας το ερώτημα «αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα».
  • Μεταξύ των επιλογών που εξετάζει είναι η εξάλειψη της χώρας, η οικονομική της «σάπιση» ή μια διαπραγμάτευση, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τους Χούθι οι οποίοι έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Τρέι Γινγκστ.

Εξάλλου ο Τραμπ επεσήμανε ότι είναι σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. «Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει «να σαπίσει» οικονομικά ή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Όταν ρωτήθηκε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα ξεκινά αύριο Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση για την επίλυση της σύγκρουσης, λέγοντας ότι «θα ήταν μάλλον ανοικτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

 

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