Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν

Η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι ΗΠΑ με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή και τόνισε ότι όποια χώρα της περιφέρειας υποστηρίξει την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση.