Μακρόν και Κάρνεϊ συναντώνται στα γαλλικά νησιά που ο Τραμπ «έντυσε» με την αμερικανική σημαία – Μήνυμα στην Ουάσινγκτον

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποιεί την σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν στα νησιά Σεν Πιερ και Μικελόν, το μοναδικό γαλλικό έδαφος που απομένει στη Βόρεια Αμερική. Εκεί αναμένεται να συναντήσει τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, λίγες εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε χάρτη στον οποίο το αρχιπέλαγος, μαζί με τον Καναδά και άλλα εδάφη, εμφανιζόταν καλυμμένο από την αμερικανική σημαία.

Σύμφωνα με το Reuters, η επίσκεψη αποσκοπεί στην υπογράμμιση της γαλλικής κυριαρχίας στο αρχιπέλαγος, αλλά και στην ανάδειξη των στενών σχέσεων Γαλλίας και Καναδά, την ώρα που η Οτάβα επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Ο χάρτης του Τραμπ που έβαλε γαλλικά εδάφη κάτω από την αμερικανική σημαία

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη που απεικόνιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική καλυμμένα από την αμερικανική σημαία, με την επιγραφή «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Στην εικόνα περιλαμβάνονταν τα γαλλικά νησιά Σεν Πιερ και Μικελόν, καθώς και αρκετά γαλλικά εδάφη της Καραϊβικής.

Η Γαλλία είχε επιλέξει τότε να μην απαντήσει δημόσια στην ανάρτηση. Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωμάτες που επικαλείται το Reuters, η σημερινή επίσκεψη του Μακρόν έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στο αρχιπέλαγος μετά το 2014, όταν είχε μεταβεί εκεί ο Φρανσουά Ολάντ.

Μόλις 5.800 κάτοικοι, αλλά μεγάλη γεωστρατηγική σημασία

Τα νησιά Σεν Πιερ και Μικελόν βρίσκονται στον Βόρειο Ατλαντικό, στα ανοιχτά των καναδικών ακτών, και έχουν πληθυσμό περίπου 5.800 κατοίκων.

Παρά το μικρό τους μέγεθος, το Παρίσι θεωρεί ότι το αρχιπέλαγος συγκεντρώνει σημαντικά στρατηγικά ζητήματα.

«Για ένα έδαφος 5.800 κατοίκων, είναι σπάνιο να συγκεντρώνονται τόσα πολλά θέματα που έχουν σημασία για ολόκληρη τη Γαλλία σε έναν τόσο μικρό χώρο», δήλωσε αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη γεωστρατηγική παρουσία της Γαλλίας στον Βόρειο Ατλαντικό, κοντά στις ΗΠΑ και την Αρκτική, στη θαλάσσια κυριαρχία, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη συνεργασία με τον Καναδά.

Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση και η προσέγγιση Καναδά – ΕΕ

Ο Μακρόν πραγματοποιεί τη στάση στο αρχιπέλαγος καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Κάρνεϊ, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την ενεργειακή κρίση και την ενίσχυση των σχέσεων Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά το άνοιγμα της ΕΕ στο ενδεχόμενο ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της.

Η βαθύτερη συνεργασία, ωστόσο, δεν είναι χωρίς εμπόδια. Περισσότερο από μία δεκαετία μετά τη συμφωνία ΕΕ και Καναδά για τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA), και εννέα χρόνια μετά την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της, αρκετά κράτη-μέλη δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει, μεταξύ αυτών και η ίδια η Γαλλία.

Η συνάντηση στα Σεν Πιερ και Μικελόν συνδυάζει έτσι δύο μηνύματα του Παρισιού: επιβεβαίωση της κυριαρχίας του σε ένα μικρό αλλά στρατηγικό έδαφος και ενίσχυση της συνεργασίας με τον Καναδά, σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της Οτάβας με την Ουάσινγκτον.