Ιταλία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια – Βίντεο από την προετοιμασία του στις τουαλέτες

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Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στο TikTok φέρεται να προανήγγειλε την επίθεση εναντίον της καθηγήτριάς του ένας 13χρονος μαθητής στη Ρώμη. Λίγες ώρες πριν μπει στην τάξη οπλισμένος με δύο μαχαίρια και σπρέι πιπεριού, δημοσίευσε τη φράση «-5 hours», δηλαδή «Απομένουν 5 ώρες», με ήχους πυροβολισμών και κραυγών. Στη συνέχεια, προετοιμάστηκε στην τουαλέτα του σχολείου, φόρεσε κάμερα στο κεφάλι του και κατέγραψε την επίθεση στην Ιζαμπέλα Μαρσίλιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Giovanni Verga, στη συνοικία Τσεντοτσέλε, στα ανατολικά της ιταλικής πρωτεύουσας. Η υπόθεση έχει στρέψει την προσοχή των αρχών στην προετοιμασία του ανηλίκου, στο περιεχόμενο που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ενδεχόμενο να είχε υποκινηθεί από εξτρεμιστική ομάδα μέσω διαδικτύου.

«Απομένουν 5 ώρες»: Η τελευταία ανάρτηση στο TikTok

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Repubblica Roma, η τελευταία ανάρτηση του 13χρονου πριν από την επίθεση δημοσιεύθηκε μεταξύ 01:00 και 02:00 τα ξημερώματα.

Στο βίντεο εμφανιζόταν μαύρο φόντο με λευκά γράμματα που σχημάτιζαν τη φράση «-5 hours». Την εικόνα συνόδευαν κραυγές και ήχοι πυροβολισμών, δημιουργώντας μια αντίστροφη μέτρηση μέχρι την επίθεση.

Ένας από τους ακολούθους του μαθητή σχολίασε: «Μα γιατί;»

Δεν έλαβε απάντηση. Ο 13χρονος δεν έκανε άλλη ανάρτηση μέχρι να εμφανιστεί στο σχολείο.

Η χρονική σύνδεση του βίντεο με όσα ακολούθησαν αποτελεί ένδειξη ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

Μπήκε στην τουαλέτα του σχολείου και ετοίμασε δύο μαχαίρια και σπρέι πιπεριού

Ο ανήλικος κατέγραψε ο ίδιος τις κινήσεις του με κάμερα στερεωμένη σε εξάρτημα που φορούσε στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με τις περιγραφές του βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, όταν έφτασε στο σχολείο κατευθύνθηκε στην τουαλέτα, όπου άλλαξε ρούχα και άρχισε να προετοιμάζεται.

Στις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την τσάντα του, να βγάζει δύο μαχαίρια και να παίρνει ένα σπρέι πιπεριού. Στη συνέχεια τοποθετεί τα μαχαίρια στο παντελόνι του και κατευθύνεται προς την αίθουσα διδασκαλίας.

Για να καταγράψει την επίθεση, είχε εγκαταστήσει το κινητό του σε κάμερα που φορούσε στο κεφάλι.

Ψέκασε την καθηγήτρια και της επιτέθηκε με μαχαίρι με λάμα 20 εκατοστών

Μπαίνοντας στην τάξη, ο 13χρονος επιτέθηκε στην καθηγήτριά του, Ιζαμπέλα Μαρσίλιο.

Σύμφωνα με τη Repubblica Roma, αρχικά την ψέκασε με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια άρχισε να τη χτυπά με μαχαίρι που είχε λάμα μήκους 20 εκατοστών.

Η κάμερα κατέγραψε και τις στιγμές της επίθεσης, καθώς και την παρέμβαση ενός συμμαθητή, ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει τον 13χρονο.

Στο υλικό φαίνονται τα όπλα να πέφτουν στο πάτωμα, η επίθεση να διακόπτεται και η βιντεοσκόπηση να ολοκληρώνεται.

Στο προφίλ του υπήρχαν αναφορές στον δράστη της σφαγής του Σάντι Χουκ

Πέρα από την ανάρτηση με την αντίστροφη μέτρηση, το διαδικτυακό προφίλ του μαθητή περιείχε και άλλο περιεχόμενο που εξετάζεται σε σχέση με την επίθεση.

Σύμφωνα με τη Repubblica Roma, ο 13χρονος είχε αναδημοσιεύσει υλικό που παρέπεμπε στον Άνταμ Πίτερ Λάνζα, τον δράστη της σφαγής στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 14 Δεκεμβρίου 2012.

Η επίθεση στο Σάντι Χουκ συγκαταλέγεται στις πιο πολύνεκρες σχολικές επιθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι αναρτήσεις του 13χρονου εξετάζονται ως μέρος του ευρύτερου διαδικτυακού του αποτυπώματος, καθώς οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η επίθεση σχετίζεται με την επιρροή βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου.

Εξετάζεται εάν είχε στρατολογηθεί διαδικτυακά από ομάδα ακροδεξιών εξτρεμιστών

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων με σκοπό τη διάπραξη βίαιων πράξεων και τη βιντεοσκόπησή τους για δημοσίευση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 13χρονος να είχε προσεγγιστεί και υποκινηθεί από ομάδα υποστηρικτών της φυλετικής ανωτερότητας, πιθανότατα από το εξωτερικό.

Η ομάδα αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τον λεγόμενο αντιδραστικό επιταχυντισμό (reactionary accelerationism), ένα εξτρεμιστικό ρεύμα που υποστηρίζει την επιτάχυνση της κατάρρευσης της υπάρχουσας κοινωνικής και πολιτικής τάξης μέσω της όξυνσης των συγκρούσεων και της βίας.

Η πιθανή σύνδεση του μαθητή με τέτοιο δίκτυο δεν έχει επιβεβαιωθεί και παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Η αντίστροφη μέτρηση στο TikTok, η προετοιμασία στην τουαλέτα, τα όπλα που είχε φέρει στο σχολείο και η απόφασή του να καταγράψει την επίθεση αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται για να αποσαφηνιστεί πώς οργανώθηκε η επίθεση εναντίον της καθηγήτριας.