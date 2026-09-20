Μαρία Καρυστιανού: «Είναι δουλειά του πολίτη να κάνει τον “Σέρλοκ Χολμς”;» – «Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής»

Στις ευθύνες της Πολιτείας για τους ελέγχους στον χώρο της Υγείας, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της στην ιατρική αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα μαζί», απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για προηγούμενες τοποθετήσεις της και σχολίασε τις αναφορές του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε αρχικά το ζήτημα των ελέγχων στα ιατρεία και στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη νομιμότητα της λειτουργίας τους.

«Είναι προφανές. Είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους, ώστε να λειτουργούν νόμιμα ιατρεία και οι ιατρικές πράξεις που γίνονται σε κάθε ιατρείο να είναι αυτές που πρέπει να γίνονται. Γίνονται έλεγχοι; Γιατί εμείς ακούσαμε τον υπουργό Υγείας να πετάει το μπαλάκι στους πολίτες, να λέει “προσέχετε σε ποιο ιατρείο πάτε”. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα, να κάνει τον Σέρλοκ Χολμς, για να δει αν ο γιατρός αυτός είναι πιστοποιημένος να κάνει τις πράξεις στο ιατρείο του;» ανέφερε.

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος ενημέρωσε τη Μαρία Καρυστιανού ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βρισκόταν την ίδια ώρα στην ΕΡΤ, είχε αναφερθεί στις δηλώσεις της, χαρακτηρίζοντάς την «κβαντική ιατρό».

Απαντώντας, η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας για τη λειτουργία του συστήματος Υγείας και τους ελέγχους σε ιατρεία και νοσοκομεία. «Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει, από τη θεσμική θέση στην οποία βρίσκεται, να λογοδοτήσει για ποιον λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Είτε αφορούν τα ιατρεία που υπάρχουν είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία. Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία; Νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν, διότι λειτουργούν υπό συνθήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προσωπικό. Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από έναν σοβαρό φορέα, θα είχαν κλείσει. Εμείς, όμως, τα λειτουργούμε και έχουμε τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη;» δήλωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, γιατί η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και, εν προκειμένω, της ιατρικής επιστήμης».

Οι αναφορές στην κβαντική φυσική και την ιατρική

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στη συνέχεια στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην ιατρική και την τεχνολογία, απαντώντας στον χαρακτηρισμό «κβαντική ιατρός». «Κβαντικός ιατρός… Καταρχάς, η λέξη είναι “κβαντική φυσική”. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν γι’ αυτήν. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες, που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αυτές αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε άλλο, και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής στην ιατρική τεχνολογία».

Ακολούθως, αναφέρθηκε σε τεχνολογίες που, όπως υποστήριξε, βασίζονται σε αρχές της κβαντικής μηχανικής. «Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης, ως υπουργός Υγείας, δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική, ως όφειλε».

Η αναφορά στα «νανογιλέκα»

Συνεχίζοντας την κριτική της προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε σε παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητά του και σε προϊόντα που, όπως υποστήριξε, είχε προωθήσει. «Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο υπουργείο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων, μάλιστα πουλούσε και νανογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που ήρθε στην κουβέντα, θα πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί, αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι ώστε να μπουν στον ΕΟΠΥΥ, να πάρουμε κι εσείς κι εγώ ένα γιλέκο να λύσουμε τα προβλήματά μας; Εκτός και αν δεν το πίστευε και κορόιδευε τον κόσμο, για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που έλεγε ότι κάνει».

«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής»

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε επίσης αναφορά στις μελλοντικές εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στην ιατρική, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες στη διάγνωση και τη θεραπεία.

«Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι κβαντικοί τομογράφοι, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Είναι κβαντικά μηχανήματα που μας έχουν βοηθήσει στη διάγνωση, στη θεραπεία και στο να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μοριακό και ατομικό επίπεδο».

Τι είπε για τον όρο «ολιστική παιδίατρος»

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην αναφορά που υπάρχει στη σελίδα της Μαρίας Καρυστιανού ότι είναι «ολιστική παιδίατρος». Ερωτηθείσα για τον όρο, εξήγησε ότι τον χρησιμοποιεί για να περιγράψει τη συνολική προσέγγιση του ασθενούς.

«Το “ολιστικός” σημαίνει “συνολικός”. Βλέπουμε, δηλαδή, τον μικρό ασθενή, εγώ ως παιδίατρος, ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, για να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, ώστε τα παιδιά να βγάλουν πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στο πλαίσιο του να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα».