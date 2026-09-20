Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι μας» – Τι δηλώνει η Τεχεράνη

Το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Κυριακή (20/9) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη συνδέει την επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος με την εκπλήρωση των απαιτήσεών της και την υλοποίηση των αμερικανικών δεσμεύσεων.
«Πρέπει να πολεμήσουμε και να διαπραγματευτούμε»
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να συνεχίσει τόσο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και τις διπλωματικές προσπάθειες.
Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της ισχύ για να απωθήσει τους εχθρούς της και τη διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ μεταδόθηκαν από το Reuters, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Fars.