Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι μας» – Τι δηλώνει η Τεχεράνη

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Το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Κυριακή (20/9) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη συνδέει την επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος με την εκπλήρωση των απαιτήσεών της και την υλοποίηση των αμερικανικών δεσμεύσεων.

«Πρέπει να πολεμήσουμε και να διαπραγματευτούμε»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να συνεχίσει τόσο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και τις διπλωματικές προσπάθειες.

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της ισχύ για να απωθήσει τους εχθρούς της και τη διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ μεταδόθηκαν από το Reuters, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Fars.