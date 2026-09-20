Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι μας» – Τι δηλώνει η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το Ιράν θα κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη επισημαίνει την ανάγκη συνδυασμού στρατιωτικών επιχειρήσεων και διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της.

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Διεθνή Νέα

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Σύμφωνα με τον Γκαλιμπάφ, η Τεχεράνη συνδέει την επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος με την εκπλήρωση των απαιτήσεών της και την υλοποίηση των αμερικανικών δεσμεύσεων.
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να συνεχίσει τόσο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και τις διπλωματικές προσπάθειες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να πολεμήσουμε και να διαπραγματευτούμε».

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Το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Κυριακή (20/9) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη συνδέει την επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος με την εκπλήρωση των απαιτήσεών της και την υλοποίηση των αμερικανικών δεσμεύσεων.

UKMTO

«Πρέπει να πολεμήσουμε και να διαπραγματευτούμε»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να συνεχίσει τόσο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και τις διπλωματικές προσπάθειες.

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της ισχύ για να απωθήσει τους εχθρούς της και τη διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ μεταδόθηκαν από το Reuters, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Fars.

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