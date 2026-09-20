Άδωνις Γεωργιάδης: «Όσο χτυπιέται ένα διυλιστήριο, μειώνεται η παραγωγή ντίζελ, άρα μεγαλύτερες τιμές»

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Στις διεθνείς εξελίξεις, τις επιπτώσεις τους στις τιμές της ενέργειας, τους ελέγχους στον χώρο της Υγείας, την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, τα Τέμπη, τις εθνικές εκλογές του 2027 και το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων σε γιατρούς και ιδιωτικά ιατρεία, παρουσιάζοντας νέα ψηφιακά εργαλεία που, όπως ανέφερε, θα επιτρέπουν τον εντοπισμό περιπτώσεων στις οποίες διαφημίζονται ιατρικές πράξεις χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Οι διεθνείς κρίσεις και οι επιπτώσεις στην ενέργεια

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα επικεντρώνεται πολλές φορές σε θέματα που, κατά την εκτίμησή του, δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της διεθνούς συγκυρίας.

«Ήμασταν όπως ήταν στη Βασιλεύουσα πριν από την Άλωση, που έρχονταν οι Οθωμανοί να πάρουν την Πόλη και εμείς τσακωνόμασταν για το φύλο των αγγέλων», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, συνδέοντάς τες με τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων.

«Όσο χτυπιέται ένα διυλιστήριο, μειώνεται η παραγωγή ντίζελ και άλλων παραγώγων, άρα έχουμε λιγότερη προσφορά, άρα μεγαλύτερες τιμές», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων, κάνοντας λόγο για τον κίνδυνο να επικρατήσει η λογική «παιδιά, μας βαράτε, θα βαρέσουμε».

Για τη Μέση Ανατολή εκτίμησε ότι «πάμε σε μια μεγάλη, απ’ ό,τι φαίνεται, άνοδο της σύγκρουσης», ενώ αναφερόμενος στις πιθανές επιπτώσεις για την Ευρώπη δήλωσε: «Μα είμαστε με τα καλά μας και μπαίνουμε στον χειρότερο χειμώνα του κόσμου από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Δεν ξέρει η Γερμανία αν θα ’χει τον χειμώνα αυτό αέριο και πετρέλαιο για να θερμαίνει τα σπίτια της και εμείς θα συζητάμε αυτές τις τρίχες», πρόσθεσε.

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Τι είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, διαχωρίζοντας μια μονομερή ελληνική απόφαση από μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή παρέμβαση.

«Είναι άλλο πράγμα να πάει να μειώσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπου κάθε μείωση του ειδικού φόρου είναι δαπάνη», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση επιδιώκει μια ευρωπαϊκή λύση, ώστε το σχετικό κόστος να μην επιβαρύνει αποκλειστικά τον ελληνικό προϋπολογισμό.

«Αυτό που λέμε, Μητσοτάκης, είναι: θα πάω να τα βάλουμε πανευρωπαϊκά, για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίζει στον προϋπολογισμό μου», είπε και πρόσθεσε: «Άντε να το εξηγήσεις τώρα αυτό στο ΠΑΣΟΚ».

Για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ο υπουργός υποστήριξε ότι «η Ελλάδα, λόγω του κάθετου διαδρόμου, είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτόν τον χειμώνα», αναγνωρίζοντας, πάντως, ότι η αύξηση των διεθνών τιμών θα έχει οικονομικές επιπτώσεις.

«Πόσο θα κοστίσει όλο αυτό; Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή. Θα κοστίσει, βέβαια», δήλωσε.

Η υπόθεση Μαζωνάκη και οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρεία

Μέρος της συνέντευξης αφορούσε την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση για την εποπτεία ιδιωτικών ιατρείων και πρακτικών που παρουσιάζονται ως εναλλακτικές θεραπείες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην κριτική που συνδέει τις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού με την παλαιότερη συγχώνευση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Απέρριψε την άποψη ότι η συγκεκριμένη θεσμική αλλαγή μπορεί από μόνη της να εξηγήσει περιπτώσεις παρανομίας, επικαλούμενος παλαιότερη υπόθεση ψευδογιατρού, ο οποίος, όπως ανέφερε, είχε δράσει επί χρόνια παρά την ύπαρξη των τότε ελεγκτικών μηχανισμών.

«Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών, γιατί έτσι είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες».

Για πρακτικές που, κατά τα λεγόμενά του, δεν διαθέτουν επιστημονική βάση, σημείωσε ότι «αυτό που κάνουν δεν είναι ιατρική».

Στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι είχε δηλώσει πως ήταν «κβαντική γιατρός», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«MedWatch»: Έλεγχος διαφημίσεων ιατρικών πράξεων με τεχνητή νοημοσύνη

Ο υπουργός παρουσίασε το «MedWatch», ένα νέο ψηφιακό εργαλείο το οποίο, όπως εξήγησε, αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό διαφημίσεων ιατρικών πράξεων στο διαδίκτυο.

Το σύστημα σαρώνει ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες διαδικτυακές πλατφόρμες και στη συνέχεια διασταυρώνει τα στοιχεία που εντοπίζει με το μητρώο των γιατρών.

Ως παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση γιατρού που διαφημίζει ότι πραγματοποιεί Botox. Το σύστημα μπορεί να ελέγξει εάν διαθέτει την αντίστοιχη άδεια και, εφόσον προκύψει ασυμφωνία, να δημιουργήσει σχετική ένδειξη για περαιτέρω έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, από περίπου 8.500 ελέγχους προέκυψαν 239 «κόκκινες» ενδείξεις. Διευκρίνισε ότι μια τέτοια ένδειξη δεν αποδεικνύει παράβαση ή ενοχή, αλλά σημαίνει ότι «πρέπει να πας να τον ελέγξεις».

Το σύστημα έχει αρχικά συνδεθεί με το ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ, όπως ανέφερε, θα ακολουθήσει ο Πειραιάς και στη συνέχεια η επέκτασή του σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι έλεγχοι θα αφορούν και αισθητικά κέντρα που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες, όπως το «ιατρικό λέιζερ», για το οποίο, όπως είπε, απαιτείται παρουσία γιατρού.

«Κάποιοι μπορεί να χάσουν τη βολή τους, γιατί αυτά γίνονταν στην Ελλάδα. Αλλά έτσι αποφασίσαμε να βάλουμε τάξη και θα βάλουμε τάξη», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε δεύτερη εφαρμογή, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν έναν γιατρό με βάση το όνομα ή τη διεύθυνσή του και να ενημερώνονται για τις άδειες που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί.

«Γι’ αυτό και φτιάχνουμε την πλατφόρμα, για να μπορείς να το ξέρεις», σημείωσε.

Τι υποστήριξε για τις εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις εταιρείες που διαθέτουν ιατρικά μηχανήματα, εκφράζοντας τη θέση ότι φέρουν ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο διατίθεται και χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός τους.

Για την υπόθεση που συζητήθηκε, υποστήριξε ότι είχε εισαχθεί μηχάνημα από εταιρεία της Ελβετίας, το οποίο, κατά τα λεγόμενά του, δεν είχε γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Ανέφερε ακόμη ότι η εταιρεία διαφήμιζε στην Ελλάδα τη δυνατότητα χρήσης του συγκεκριμένου μηχανήματος, ενώ ο γιατρός που το χειριζόταν δεν διέθετε, όπως υποστήριξε, τη σχετική άδεια.

«Η γνώμη μου είναι ότι έχει τρομερή ευθύνη», είπε, κάνοντας λόγο για «και αστική και ποινική» ευθύνη.

«Είναι δυνατόν να λέει η εταιρεία, σοβαρή εταιρεία, “πηγαίνετε στη Ι.Γ και κάντε πλασμαφαίρεση”, ενώ η Ι.Γ. δεν είχε άδεια;», πρόσθεσε.

Ο υπουργός επισήμανε ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές και τη Δικαιοσύνη.

Για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Μαζωνάκη δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παρέμβει: «Δεν παρεμβαίνω… Από κει και πέρα θα κρίνουν οι εισαγγελείς».

Τέμπη και ΜΜΕ

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών και στον τρόπο παρουσίασης διαφόρων πτυχών της από μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός άσκησε κριτική σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως ειδικοί.

«Ο λαός έφαγε το παραμύθι, το παραμύθι ο λαός το έφαγε», ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για «κομπογιαννίτες δήθεν εμπειρογνώμονες» στους οποίους, όπως υποστήριξε, δόθηκε τηλεοπτικό βήμα.

Οι εκλογές του 2027 και το διεθνές περιβάλλον

Για τις εθνικές εκλογές του 2027, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέχρι τότε το πολιτικό και διεθνές περιβάλλον ενδέχεται να έχει μεταβληθεί σημαντικά.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το πολιτικό και το διεθνές περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές το ’27, σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα, δεν θα έχει καμία σχέση», δήλωσε.

Περιγράφοντας την ταχύτητα των διεθνών εξελίξεων, ανέφερε: «Αν σας έβαζα σε ταινία να βομβαρδίζεται από τους Χούτι το κεντρικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, θα λέγατε “αυτό δεν γίνεται”».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν σας έλεγα σε ταινία “όλη η Μόσχα σήμερα φλέγεται γύρω γύρω, τα διυλιστήρια”, θα λέγατε “αυτό δεν γίνεται”».

«Μπαίνουμε σε μια φοβερή χρονιά», είπε, αναφέροντας ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη, στις σχέσεις Ευρώπης–Ρωσίας–ΝΑΤΟ, στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται, κατά την εκτίμησή του, σε «απρόβλεπτη εξέλιξη».

Συνέδεσε επίσης τη διεθνή κατάσταση με τον πληθωρισμό, εκφράζοντας την ελπίδα «να σταματήσει εδώ και να μην πάει παραπάνω, πράγμα που δεν το βλέπω».

Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να μην εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο υπουργός αναφέρθηκε στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.

«Πες δεν κερδίζει ο Μητσοτάκης. Δεν παίρνει αυτοδυναμία, ρε παιδάκι μου. Ωραία. Καμία αντίρρηση. Αφεντικό ο λαός θέλει», είπε.

Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα εάν κάποιο από τα σημερινά κόμματα έχει προαναγγείλει συνεργασία με άλλο πολιτικό σχηματισμό: «Ξέρετε να μου υποδείξετε εσείς κάποιο οποιοδήποτε κόμμα που θέλει να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα;»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι στις ευρωπαϊκές χώρες οι κυβερνητικές συνεργασίες συνήθως γνωστοποιούνται πριν από τις εκλογές, εκφράζοντας την άποψη ότι «ποτέ» δεν προκύπτουν αποκλειστικά ως επιλογή μετά την κάλπη.

Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και οι 46.000 πολίτες

Για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και τους περίπου 46.000 πολίτες που διέκοψαν τη θεραπεία τους, ο υπουργός υποστήριξε ότι η δράση σταμάτησε με βάση τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, καθώς χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είχε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

«Το πρόγραμμα, καταρχάς, σταμάτησε απότομα. Σταμάτησε όταν έπρεπε να σταματήσει. Ήταν πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για νέα δράση με αντίστοιχο αντικείμενο.

«Είμαστε σε διαπραγματεύσεις για να φτιάξουμε επίσης ένα δεύτερο πρόγραμμα, για να δώσουμε λύσεις», δήλωσε.