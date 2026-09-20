Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το Παρίσι με την κόρη του, Ξένια

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ταξίδι του στο Παρίσι με την κόρη του, Ξένια. Πατέρας και κόρη ποζάρουν χαμογελαστοί με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής
Φωτογραφία: Instagram/katken85
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια παλαιότερη φωτογραφία από ταξίδι του στο Παρίσι με την κόρη του, Ξένια.
  • Στο στιγμιότυπο, πατέρας και κόρη ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.
  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς στις 3 Απριλίου 2026, με τη γέννηση της κόρης τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια παλαιότερη φωτογραφία από ταξίδι του στο Παρίσι με την κόρη του, Ξένια, μοιράστηκε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με τους διαδικτυακούς του ακολούθους.

Στο στιγμιότυπο, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Με την ανάρτησή του, επέλεξε να επαναφέρει στη μνήμη του μια στιγμή από το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα και να τη μοιραστεί μέσω των social media.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 3 Απριλίου 2026, με τη γέννηση της κόρης τους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ