Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το Παρίσι με την κόρη του, Ξένια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια παλαιότερη φωτογραφία από ταξίδι του στο Παρίσι με την κόρη του, Ξένια, μοιράστηκε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με τους διαδικτυακούς του ακολούθους.

Στο στιγμιότυπο, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Με την ανάρτησή του, επέλεξε να επαναφέρει στη μνήμη του μια στιγμή από το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα και να τη μοιραστεί μέσω των social media.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 3 Απριλίου 2026, με τη γέννηση της κόρης τους.