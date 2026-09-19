Μαρία Τζομπανάκη: Η συγκινητική μαντινάδα που αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Αφού να μείνει, δεν μπορεί άλλο, σ’ αυτή τη ζήση…»

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Με μία μαντινάδα θέλησε να αποχαιρετήσει η Μαρία Τζομπανάκη τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική δημοσίευση στο προφίλ της στο Instagram, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Η Μαρία Τζομπανάκη, στην ανάρτησή της ανέβασε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, στην οποία τον βλέπουμε χαμογελαστό, ενώ φοράει ένα λευκό πουκάμισο.

Η πολυαγαπημένη ηθοποιός, θέλησε μαζί με το στιγμιότυπο να δημοσιεύσει μία μαντινάδα για να πει το δικό της «αντίο» στον σπουδαίο ερμηνευτή, ο οποίος από τις 9 Σεπτεμβρίου δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Τζομπανάκη έγραψε στη λεζάντα του post της: «Αφού να μείνει, δεν μπορεί άλλο, σ’ αυτή τη ζήση, Ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή, ως τη δύση… Καλό ταξίδι βλέμμα ΑΓΑΠΗΣ».