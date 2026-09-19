Σαντορίνη: Εντυπωσιακές εικόνες από την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Η Σαντορίνη φιλοξένησε για άλλη μία χρονιά τη μεγάλη βραδιά των «Ηφαιστείων», προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με την αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης. Η Καλντέρα μετατράπηκε σε μοναδικό σκηνικό μετά τη δύση του ηλίου, χαρίζοντας ξεχωριστές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες. Ο θεσμός, που καθιερώθηκε το 1991, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη γεωμορφολογία και την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού

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Σαντορίνη, Ηφαίστειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το θέαμα που πρόσφερε για άλλη μία χρονιά η Σαντορίνη, χάρη στη μεγάλη βραδιάς των «Ηφαιστείων».
  • Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία ήταν ορατή από διαφορετικά σημεία της Σαντορίνης, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες με φως και πυροτεχνήματα.
  • Ο θεσμός, που πραγματοποιείται από το 1991, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ηφαίστειο που διαμόρφωσε τη μοναδική γεωμορφολογία, αλλά και την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Σαντορίνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το θέαμα που πρόσφερε για άλλη μία χρονιά η Σαντορίνη, για τη μεγάλη βραδιά των «Ηφαιστείων». Μετά τη δύση του ηλίου, το βράδυ του Σαββάτου, η Καλντέρα μετατράπηκε σε ένα μοναδικό σκηνικό, προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία ήταν ορατή από διαφορετικά σημεία της Σαντορίνης, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες με φως και πυροτεχνήματα.

Ο θεσμός, που πραγματοποιείται από το 1991, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ηφαίστειο που διαμόρφωσε τη μοναδική γεωμορφολογία, αλλά και την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Σαντορίνης.

Σαντορίνη

Σαντορίνη

Σαντορίνη

Σαντορίνη

Σαντορίνη

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