Σαντορίνη: Εντυπωσιακές εικόνες από την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το θέαμα που πρόσφερε για άλλη μία χρονιά η Σαντορίνη, για τη μεγάλη βραδιά των «Ηφαιστείων». Μετά τη δύση του ηλίου, το βράδυ του Σαββάτου, η Καλντέρα μετατράπηκε σε ένα μοναδικό σκηνικό, προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες.
Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία ήταν ορατή από διαφορετικά σημεία της Σαντορίνης, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες με φως και πυροτεχνήματα.
Ο θεσμός, που πραγματοποιείται από το 1991, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ηφαίστειο που διαμόρφωσε τη μοναδική γεωμορφολογία, αλλά και την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Σαντορίνης.