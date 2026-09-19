Όλυμπος: Τέλος καλό όλα καλά με την επιχείρηση διάσωσης 34χρονου

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Τέλος καλό όλα καλά στην επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο, κοντά στη θέση Σπηλιά Ιθακήσιου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, έπειτα από κλήση στο 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του ορειβάτη, κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 34χρονο και, με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου.