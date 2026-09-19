Όλυμπος: Τέλος καλό όλα καλά με την επιχείρηση διάσωσης 34χρονου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέλος καλό όλα καλά στην επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο. – Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος το μεσημέρι του Σαββάτου, κινητοποιώντας 11 πυροσβέστες. – Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου.

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Τέλος καλό όλα καλά στην επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο, κοντά στη θέση Σπηλιά Ιθακήσιου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, έπειτα από κλήση στο 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του ορειβάτη, κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 34χρονο και, με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου.

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