Γιώργος Μαζωνάκης: «Μπαίνει» στο κάδρο των ερευνών η γυναίκα που έκλεισε το ραντεβού του τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, το ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τον υπνοθεραπευτή και την σχέση του με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό.

Σύμφωνα με το MEGA, ένα πρόσωπο «κλειδί» αναμένεται να μπει σύντομα στο κάδρο των ερευνών. Πρόκειται για μία γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία φαίνεται να επικοινωνεί τηλεφωνικά δύο φορές με τον υπνοθεραπευτή και να κλείνει ραντεβού στον καλλιτέχνη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοφιλής τραγουδιστής δεν μιλάει με τον υπνοθεραπευτή, αλλά μόνο η συγκεκριμένη γυναίκα. Υπήρξε μάλιστα επιμονή από την πλευρά της, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, για να συναντήσει τον υπνοθεραπευτή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία, δεν αποκλείεται η γυναίκα αυτή να κληθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες για να καταθέσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής καταθέτει στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραθέσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με την ακριβή σειρά των γεγονότων μέρα προς μέρα. Όλες τις κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο κλήσεις που δέχθηκε από αυτήν τη γυναίκα, τη φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλα τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει με την κατηγορούμενη γιατρό.

Η εταιρεία πλασμαφαίρεσης διαφήμιζε την κατηγορούμενη γιατρό

Τις υπηρεσίες της 56χρονης ιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη διαφήμιζε μέσω της ιστοσελίδας της η ελβετική εταιρεία με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η επιχείρηση, με μία λακωνική δήλωση, εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ενώ ισχυρίζεται πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών και στην Κύπρο για ιατρείο στη Λάρνακα, που φέρεται να είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεστης όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρει ο ANT1.

Η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποτελούσε μία από τους συνεργάτες της εταιρίας σε 11 χώρες.

«Ολοκληρωμένη ανακούφιση για τον 21ο αιώνα. Για μια βαθιά αποτοξίνωση, ο οργανισμός χρειάζεται χρόνια. Με εμάς χρειάζονται μόλις 2 ώρες». Με αυτές τις λέξεις πλάσαρε τις υπηρεσίες της στο κοινό η ελβετική εταιρεία. Στην Ελλάδα, όμως το μηχάνημα βρισκόταν σε ένα ιατρείο και το χειριζόταν μια γιατρός χωρίς ειδικότητα.

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πλαστικός χειρουργός και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ήταν κατηγορηματικός: «Αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν είναι ιατρείο δεν είναι για αδαή γιατρό. Είναι βαρύτερο από την αιμοκάθαρση. Αυτό που είναι γνωστό για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι ότι δεν είναι ούτε για αποτοξίνωση ούτε για αντιγήρανση».

Σύμφωνα με το διάγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της η συγκεκριμένη μέθοδος διαχωρίζει το πλάσμα από το αίμα, το φιλτράρει και στη συνέχεια το επανεισάγει στον οργανισμό.

«Λυπούμαστε για την απώλεια»

Η εταιρεία δηλώνει τη θλίψη της για τον θάνατο του Μαζωνάκη με μία απλή συλλυπητήρια δήλωση.

«Έχουμε ενημερωθεί για τον θάνατο ενός ασθενούς στην Αθήνα και λυπούμαστε βαθύτατα για αυτή την απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους οικείους του ασθενούς. Οι συνθήκες του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές».

Λακωνική η θέση της εταιρίας και σε δύο βασικά ερωτήματα. Γιατί το μηχάνημα χειριζόταν γιατρός χωρίς ειδικότητα; Γιατί διαφημίζονται υπηρεσίες σε ιατρεία και όχι σε νοσοκομεία;

«Όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση ούτε θα προβούμε σε εικασίες για τα αίτια ή την ευθύνη, και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας και εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».

Έρευνα και στην Κύπρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών στην Κύπρο για ιατρείο στη Λάρνακα που φέρεται να είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρετης στην Μεγαλόνησο.

Όπως και στην περίπτωση του Κολωνακίου, η γιατρός στην Λάρνακα δεν έχει ειδικότητα.

Σύμφωνα με τις αρχές η πλασμαφαίρεση και στην Κύπρο πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και όχι σε ιατρεία.

Σε βίντεο του ιατρείου στην Κύπρο, που αποκαλύπτει ο ANT1 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο αποτυπώνεται και ο χώρος στον οποίο αρκετοί ασθενείς υποβάλλονται ταυτόχρονα σε τέτοιου είδους θεραπείες. H εικόνα παραπέμπει σε ομαδική αιμοδοσία.

Δύο φορές στο παρελθόν είχαν γίνει καταγγελίες για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου στην Κύπρο. Ωστόσο και τις δύο φορές τα πορίσματα αρχειοθετήθηκαν.

Αυτεπάγγελτη έρευνα θα διερευνήσει ο ΠΙΣ ενώ η αστυνομία έχει αρχίσει να λαμβάνει καταθέσεις για την υπόθεση. Καλά πληροφορημένες πηγές λένε στον ANT1 πως τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένονται εξελίξεις από την αστυνομική έρευνα.