Άγιος Στέφανος: Βίντεο από απόπειρα διάρρηξης μονοκατοικίας ενώ η ιδιοκτήτρια βρισκόταν μέσα – «Φώναξα “βοήθεια” για να φύγουν»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το «φως» της δημοσιότητας. Σε αυτό αποτυπώνεται η απόπειρα διαρρηκτών να εισβάλλουν σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, τέσσερα άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φτάνουν στην οικία. Έχοντας λοστούς και ντυμένοι στα μαύρα, ένας από αυτούς να προσπαθεί να απενεργοποιήσει τον συναγερμό, ενώ οι άλλοι επιχειρούν να εισβάλουν.

Ωστόσο δεν τα καταφέρνει, ο συναγερμός αρχίζει να χτυπά, με αποτέλεσμα η ιδιοκτήτρια που βρισκόταν εντός του σπιτιού να αντιληφθεί τους δράστες. Αρχίζει να φωνάζει και τότε οι επίδοξοι διαρρήκτες τρέχουν πανικόβλητοι να εξαφανιστούν.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

«Φώναξα “βοήθεια” για να φύγουν»

Μιλώντας στον Αlpha, η γυναίκα ανέφερε: «Ββρισκόμουν μέσα στο υπνοδωμάτιο, ακούω έντονη φασαρία στο μπαλκόνι και αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν άτομα στον χώρο μου. Ανέβηκαν πάνω στο τραπέζι, “ξήλωσαν” τον συναγερμό. Με σιδερολοστούς έσπασαν την πόρτα. Φώναξα “βοήθεια” και τράπηκαν σε φυγή. Μετά τις φωνές βγήκα έξω, οι κλέφτες μπήκαν στο από κάτω διαμέρισμα. Ή θα έμπαιναν μέσα ή θα ήμουν αντιμέτωπη μαζί τους με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό να έχει».

Ο σύζυγος της γυναίκας δεν βρισκόταν στο σπίτι, ωστόσο μιλούσε μαζί της στο τηλέφωνο και κάλεσε σε βοήθεια. «Μιλούσα στο τηλέφωνο και ήταν στο πίσω δωμάτιο. Δεν ήξερα αν την έδεσαν ή τη χτύπησαν αλλά μετά κατάλαβα ότι τους κυνηγούσε», είπε.