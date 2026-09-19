Άγιος Στέφανος: Βίντεο από απόπειρα διάρρηξης μονοκατοικίας ενώ η ιδιοκτήτρια βρισκόταν μέσα – «Φώναξα “βοήθεια” για να φύγουν»

Ένα βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει την απόπειρα τεσσάρων διαρρηκτών να εισβάλλουν σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και λοστούς. Η ιδιοκτήτρια, αντιλαμβανόμενη τους δράστες όταν χτυπά ο συναγερμός, αρχίζει να φωνάζει, αναγκάζοντάς τους να τραπούν σε φυγή, ενώ η έρευνα των αρχών για το περιστατικό συνεχίζεται

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ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας την απόπειρα διαρρηκτών να εισβάλουν σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο.
  • Τέσσερα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έχοντας λοστούς, προσπάθησαν να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό και να εισβάλουν στην οικία.
  • Ο συναγερμός άρχισε να χτυπά, με την ιδιοκτήτρια να αντιλαμβάνεται τους δράστες και να αρχίζει να φωνάζει, οδηγώντας τους επίδοξους διαρρήκτες σε φυγή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το «φως» της δημοσιότητας. Σε αυτό αποτυπώνεται η απόπειρα διαρρηκτών να εισβάλλουν σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, τέσσερα άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φτάνουν στην οικία. Έχοντας λοστούς και ντυμένοι στα μαύρα, ένας από αυτούς να προσπαθεί να απενεργοποιήσει τον συναγερμό, ενώ οι άλλοι επιχειρούν να εισβάλουν.

Ωστόσο δεν τα καταφέρνει, ο συναγερμός αρχίζει να χτυπά, με αποτέλεσμα η ιδιοκτήτρια που βρισκόταν εντός του σπιτιού να αντιληφθεί τους δράστες. Αρχίζει να φωνάζει και τότε οι επίδοξοι διαρρήκτες τρέχουν πανικόβλητοι να εξαφανιστούν.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

«Φώναξα “βοήθεια” για να φύγουν»

Μιλώντας στον Αlpha, η γυναίκα ανέφερε: «Ββρισκόμουν μέσα στο υπνοδωμάτιο, ακούω έντονη φασαρία στο μπαλκόνι και αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν άτομα στον χώρο μου. Ανέβηκαν πάνω στο τραπέζι, “ξήλωσαν” τον συναγερμό. Με σιδερολοστούς έσπασαν την πόρτα. Φώναξα “βοήθεια” και τράπηκαν σε φυγή. Μετά τις φωνές βγήκα έξω, οι κλέφτες μπήκαν στο από κάτω διαμέρισμα. Ή θα έμπαιναν μέσα ή θα ήμουν αντιμέτωπη μαζί τους με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό να έχει».

Ο σύζυγος της γυναίκας δεν βρισκόταν στο σπίτι, ωστόσο μιλούσε μαζί της στο τηλέφωνο και κάλεσε σε βοήθεια. «Μιλούσα στο τηλέφωνο και ήταν στο πίσω δωμάτιο. Δεν ήξερα αν την έδεσαν ή τη χτύπησαν αλλά μετά κατάλαβα ότι τους κυνηγούσε», είπε.

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