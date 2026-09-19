Άννα Πρέλεβιτς: «Σήμερα το πρωί αποχαιρέτησα πάλι τις νεραϊδούλες μου για τρεις μέρες…» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Άννα Πρέλεβιτς το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, μέσα από story της στο Instagram. Η influencer και επιχειρηματίας, η οποία πριν από κάποιους μήνες απέκτησε τις δίδυμες κόρες της, αποκάλυψε πως θα χρειαστεί να λείψει για τρεις μέρες από το σπίτι της για επαγγελματικούς λόγους και μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, τα συναισθήματά της σε σχέση με το γεγονός αυτό.

Συγκεκριμένα, η Άννα Πρέλεβιτς ανέβασε σε Instagram story ένα βίντεο, στο οποίο παίζει με τις λίγων μηνών κόρες της.

Σε αυτό, η νέα μητέρα έγραψε: «Σήμερα το πρωί αποχαιρέτησα πάλι τις νεραϊδούλες μου για τρεις μέρες! Οι τύψεις πολλές, αλλά από την άλλη χαίρομαι τόσο που έχω επιστρέψει στη δουλειά!

Και νιώθω πολύ τυχερή γιατί στην καθημερινότητά μας έχω τη δυνατότητα να είμαι όλη μέρα μαζί τους, οπότε αυτές οι λίγες μέρες μακριά τους παλεύονται λίγο πιο εύκολα».