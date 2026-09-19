Ιωάννα Τούνη: Για ταινία με τον γιο της και τον σύντροφό της – Η γλυκιά φωτογραφία που δημοσίευσε

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Το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της και τον σύντροφό της απόλαυσαν μία παιδική ταινία. Η ίδια ανήρτησε στιγμιότυπα από αυτή την όμορφη έξοδο, σε stories της στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Ιωάννα Τούνη εκτός από μία επιτυχημένη influencer είναι και μία αφοσιωμένη μητέρα, ενός γλυκύτατου αγοριού. Η γνωστή επιχειρηματίας μοιράζεται διάφορα βίντεο και φωτογραφίες από την καθημερινότητά της ως μαμά ενός παιδιού, με δημοσιεύσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μαζί με τον γιο της και τον σύντροφό της, πέρασαν ένα μέρος του Σαββάτου τους στον κινηματογράφο. Οι τρεις τους παρακολούθησαν μία παιδική ταινία, με αγαπημένους ήρωες του μικρού Πάρη.

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να κοινοποιήσει και μία άκρως γλυκιά φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται το παιδί της και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ενώ έβλεπαν την ταινία.

«Σήμερα το απόγευμα μας είχε σινεμά! Να πω ότι η νέα ταινία ποπατρολ άρεσε φουλ στον Πάρη, αλλά έχει και πάρα πολύ ωραία μηνύματα, οπότε άρεσε πολύ και σε εμένα…», έγραψε σε ένα story της.