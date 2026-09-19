Γιώργος Μαζωνάκης: Η εταιρεία πλασμαφαίρεσης διαφήμιζε την κατηγορούμενη γιατρό – Έρευνα και στην Κύπρο για κλινικές που έκαναν τέτοιες θεραπείες

Τις υπηρεσίες της 56χρονης ιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη διαφήμιζε μέσω της ιστοσελίδας της η ελβετική εταιρεία με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η επιχείρηση, με μία λακωνική δήλωση, εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ενώ ισχυρίζεται πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών και στην Κύπρο για ιατρείο στη Λάρνακα, που φέρεται να είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεστης όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρει ο ANT1.

Η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποτελούσε μία από τους συνεργάτες της εταιρίας σε 11 χώρες.

«Ολοκληρωμένη ανακούφιση για τον 21ο αιώνα. Για μια βαθιά αποτοξίνωση, ο οργανισμός χρειάζεται χρόνια. Με εμάς χρειάζονται μόλις 2 ώρες». Με αυτές τις λέξεις πλάσαρε τις υπηρεσίες της στο κοινό η ελβετική εταιρεία. Στην Ελλάδα, όμως το μηχάνημα βρισκόταν σε ένα ιατρείο και το χειριζόταν μια γιατρός χωρίς ειδικότητα.

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πλαστικός χειρουργός και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ήταν κατηγορηματικός: «Αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν είναι ιατρείο δεν είναι για αδαή γιατρό. Είναι βαρύτερο από την αιμοκάθαρση. Αυτό που είναι γνωστό για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι ότι δεν είναι ούτε για αποτοξίνωση ούτε για αντιγήρανση».

Σύμφωνα με το διάγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της η συγκεκριμένη μέθοδος διαχωρίζει το πλάσμα από το αίμα, το φιλτράρει και στη συνέχεια το επανεισάγει στον οργανισμό.

«Λυπούμαστε για την απώλεια»

Η εταιρεία δηλώνει τη θλίψη της για τον θάνατο του Μαζωνάκη με μία απλή συλλυπητήρια δήλωση.

«Έχουμε ενημερωθεί για τον θάνατο ενός ασθενούς στην Αθήνα και λυπούμαστε βαθύτατα για αυτή την απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους οικείους του ασθενούς. Οι συνθήκες του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές».

Λακωνική η θέση της εταιρίας και σε δύο βασικά ερωτήματα. Γιατί το μηχάνημα χειριζόταν γιατρός χωρίς ειδικότητα; Γιατί διαφημίζονται υπηρεσίες σε ιατρεία και όχι σε νοσοκομεία;

«Όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση ούτε θα προβούμε σε εικασίες για τα αίτια ή την ευθύνη, και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας και εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».

Έρευνα και στην Κύπρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών στην Κύπρο για ιατρείο στη Λάρνακα που φέρεται να είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρετης στην Μεγαλόνησο.

Όπως και στην περίπτωση του Κολωνακίου, η γιατρός στην Λάρνακα δεν έχει ειδικότητα.

Σύμφωνα με τις αρχές η πλασμαφαίρεση και στην Κύπρο πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και όχι σε ιατρεία.

Σε βίντεο του ιατρείου στην Κύπρο, που αποκαλύπτει ο ANT1 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο αποτυπώνεται και ο χώρος στον οποίο αρκετοί ασθενείς υποβάλλονται ταυτόχρονα σε τέτοιου είδους θεραπείες. H εικόνα παραπέμπει σε ομαδική αιμοδοσία.

Δύο φορές στο παρελθόν είχαν γίνει καταγγελίες για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου στην Κύπρο. Ωστόσο και τις δύο φορές τα πορίσματα αρχειοθετήθηκαν.

Αυτεπάγγελτη έρευνα θα διερευνήσει ο ΠΙΣ ενώ η αστυνομία έχει αρχίσει να λαμβάνει καταθέσεις για την υπόθεση. Καλά πληροφορημένες πηγές λένε στον ANT1 πως τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένονται εξελίξεις από την αστυνομική έρευνα.