Βάναυση επίθεση σε φοιτήτριες στην Πενσυλβάνια – Τις έσερναν από τα μαλλιά και τις κλωτσούσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερα βάναυση επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πενσυλβάνια, εις βάρος φοιτητριών του York College. Τρεις ανήλικες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το περιστατικό για συμμετοχή σε εξέγερση σε βαθμό κακουργήματος, απλή επίθεση, παράνομη είσοδο σε χώρο και παρενόχληση.

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τους λόγω της ηλικίας τους. Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιορκ, Τιμ Μπάρκερ, υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως οι διαδικασίες για ανηλίκους έχουν κυρίως χαρακτήρα αποκατάστασης, οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. “Θα καταστήσουμε απολύτως υπεύθυνα τα άτομα που το έκαναν αυτό”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην περιοχή West Jackson Street, κοντά στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τις αρχές, μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για έναν παράνομο αγώνα δρόμου, πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε βίαιο επεισόδιο.

Οι φοιτήτριες, που διέμεναν σε κατοικία εκτός πανεπιστημιούπολης, φέρεται να ζήτησαν από το πλήθος να απομακρυνθεί από την ιδιοκτησία τους. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων.

Μία από τις φοιτήτριες περιέγραψε ότι μετά το πρώτο χτύπημα η κατάσταση ξέφυγε, με αρκετά άτομα να κινούνται εναντίον τους. “Είδα τη φίλη μου να την τραβούν από τα μαλλιά κάτω από τα σκαλιά της βεράντας και να εξαφανίζεται”, ανέφερε σε αμερικανικό μέσο.

Άλλη φοιτήτρια δήλωσε ότι έχασε τις αισθήσεις της τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ ανέφερε ότι βρέθηκε περικυκλωμένη από δεκάδες άτομα που τη χτυπούσαν και τη βιντεοσκοπούσαν. Βίντεο από το σημείο δείχνει φοιτήτρια πεσμένη στο έδαφος να δέχεται συνεχόμενα χτυπήματα, ενώ σε άλλο σημείο καταγράφεται επίθεση εναντίον δεύτερης γυναίκας έξω από την κατοικία.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν μπορούν προς το παρόν να δώσουν ακριβή αριθμό θυμάτων, επιβεβαίωσαν ωστόσο ότι υπήρχαν περισσότεροι από ένας τραυματίες. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ως “σωματικές βλάβες” με βάση τη νομική ορολογία και δεν θεωρούνται απειλητικοί για τη ζωή.

Μετά το περιστατικό υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με τον χρόνο ανταπόκρισης της αστυνομίας. Ορισμένοι κάτοικοι υποστήριξαν ότι οι κλήσεις για βοήθεια δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα.

Ο διοικητής της αστυνομίας του Γιορκ, Ντάνιελ Λεντς, απέρριψε τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι έγιναν ταυτόχρονες κλήσεις και ότι οι υπηρεσίες είχαν να διαχειριστούν παράλληλα άλλο σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά την κλήση και το μεγάλο πλήθος άρχισε να διαλύεται. Το York College ανακοίνωσε ότι οι δράστες δεν συνδέονται με το ίδρυμα και ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την ενίσχυση της ασφάλειας στις περιοχές γύρω από την πανεπιστημιούπολη.