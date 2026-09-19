Σαουδική Αραβία: Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων της Aramco κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ – ΒΙΝΤΕΟ

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Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της εταιρείας πετρελαίου Aramco η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP, αφού αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή.

Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της σαουδαραβικής εταιρείας.

Στο μεταξύ ο ιστότοπος FlightRadar24 αναφέρει ότι υπάρχουν “μεγάλα προβλήματα” στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ιστότοπος κατατάσσει το αεροδρόμιο στο ύψιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη λειτουργία του, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν.

Smoke rises from fuel storage depot at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/0qjb9oY3lC — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 19, 2026