Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα καταγγελία για την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατό του – «Μας διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»

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Νέα καταγγελία για την 56χρονη γιατρό, η οποία έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται στη δημοσιότητα. Ο Μιχάλης Καρακούσης υποστηρίζει ότι η γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες, ενώ σε εκείνον ανέφερε ότι είχε «μικρόβια» στο αίμα. Όπως καταγγέλλει, μεταγενέστερες εξετάσεις από άλλους γιατρούς δεν επιβεβαίωσαν τις συγκεκριμένες διαγνώσεις.

Ο Μιχάλης Καρακούσης μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του αποφάσισαν να επισκεφθούν το συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς είχαν ακούσει ότι η γιατρός μπορούσε να εντοπίζει «κρυφές» παθήσεις, οι οποίες δεν είχαν εμφανή συμπτώματα.

Η σύζυγός του εξετάστηκε πρώτη και, όπως καταγγέλλει, ενημερώθηκε ότι είχε καρκίνο στις σάλπιγγες, ενώ της ζητήθηκε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων. Παράλληλα, όπως αναφέρει, της χορηγήθηκε μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα.

«Μικρόβια» στο αίμα

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μιχάλης Καρακούσης επισκέφθηκε και εκείνος το ιατρείο, καθώς ανησυχούσε μήπως αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί.

Όπως περιέγραψε, υποβλήθηκε σε εξέταση με μηχάνημα, κατά τη διάρκεια της οποίας χρειάστηκε να παραμείνει όρθιος για περίπου 1,5 ώρα, ενώ στη συνέχεια έδωσε αίμα. Τότε, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε ότι υπήρχαν μικρόβια στο αίμα του και ότι χρειαζόταν άμεση θεραπεία.

«Τα είδα τα μικρόβια, είχα μικρόβια, μου τα έδειξε η γιατρός», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ακολούθησαν εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, τη σχετική συνταγή δεν εξέδωσε η 56χρονη γιατρός, αλλά άλλος γιατρός. Ο κ. Καρακούσης ανέφερε ότι τη ρώτησε για ποιον λόγο δεν είχε συνταγογραφήσει εκείνη την αγωγή, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να λάβει απάντηση.

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Οι επόμενες εξετάσεις

Το ζευγάρι απευθύνθηκε στη συνέχεια σε άλλους γιατρούς, προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω τις διαγνώσεις. Σύμφωνα με τον κ. Καρακούση, οι νέες εξετάσεις έδειξαν ότι δεν αντιμετώπιζαν τα προβλήματα υγείας για τα οποία είχαν προηγουμένως ενημερωθεί.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, γιατρός που εξέτασε τη σύζυγό του της είπε ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να αναπτύξει καρκίνο. «Τόσο δυνατό οργανισμό είχε», υποστήριξε ο κ. Καρακούσης.

Μετά τα όσα, όπως καταγγέλλει, διαπίστωσε, προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Όπως ανέφερε, λίγες ημέρες αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο, με τους γιατρούς να επιμένουν ότι οι διαγνώσεις ήταν σωστές και ότι όλες οι διαδικασίες είχαν πραγματοποιηθεί νόμιμα.