Σουηδία: 18χρονος «αρχηγός» διαδικτυακής σέκτας καταδικάστηκε για απόπειρες δολοφονίας και βιασμούς – Έδινε οδηγίες για επίθεση με μαχαίρι σε 82χρονο

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Σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε στη Σουηδία ένας 18χρονος, γνωστός στο διαδίκτυο ως «Chai», για σειρά σοβαρών εγκλημάτων που διέπραξε εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου. Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο βίαιο διαδικτυακό δίκτυο «764», κρίθηκε ένοχος μεταξύ άλλων για απόπειρες δολοφονίας, βιασμούς και κακοποίηση ανηλίκων. Ανάμεσα στις υποθέσεις για τις οποίες καταδικάστηκε βρίσκεται και επίθεση με μαχαίρι εναντίον 82χρονου στη Στοκχόλμη, την οποία παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας οδηγίες στον δράστη.

Ο 18χρονος, κάτοικος της πόλης Ούμεο στη βόρεια Σουηδία, καταδικάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου από το τοπικό δικαστήριο, το οποίο εξέτασε μια υπόθεση που οι εισαγγελικές αρχές χαρακτήρισαν πρωτοποριακή για τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων που οργανώνονται και διαπράττονται μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, ο καταδικασθείς υποχρεούται επίσης να καταβάλει περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες ως αποζημίωση στα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν όταν ο «Chai» ήταν μεταξύ 15 και 17 ετών. Η ηλικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων ελήφθη υπόψη στην επιμέτρηση της ποινής, την οποία το δικαστήριο χαρακτήρισε ιδιαίτερα υψηλή για τόσο νεαρό άτομο.

Έδινε οδηγίες σε πραγματικό χρόνο για επίθεση με μαχαίρι σε 82χρονο

Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις αφορά την επίθεση εναντίον του 82χρονου Κρίστερ, στην περιοχή Χέσελμπι της Στοκχόλμης, το 2024.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μαχαίρι από άλλο μέλος του δικτύου «764». Ο «Chai» δεν βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος, αλλά, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Aftonbladet, παρακολουθούσε την επίθεση σε πραγματικό χρόνο και έδινε οδηγίες στον δράστη.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για συνέργεια σε απόπειρα δολοφονίας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή αναδεικνύει πώς ένα πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε μια βίαιη εγκληματική πράξη, ακόμη και όταν βρίσκεται μακριά από το θύμα και επικοινωνεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Δύο απόπειρες δολοφονίας στη Γερμανία και σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος έφηβης στην Αυστραλία

Ο 18χρονος καταδικάστηκε επίσης για δύο απόπειρες δολοφονίας σε βάρος νεαρού ατόμου στη Γερμανία, το οποίο εξανάγκασε σε επικίνδυνες πράξεις εναντίον του ίδιου του εαυτού του.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο «Chai» κρίθηκε ένοχος και για πολλαπλά σεξουαλικά και βίαια εγκλήματα σε βάρος έφηβης στην Αυστραλία, την οποία κακοποιούσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω διαδικτύου.

Η συνολική καταδίκη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιασμούς, βαριές σωματικές βλάβες, αδικήματα που αφορούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και κακοποίηση ζώων.

Το κοινό στοιχείο των υποθέσεων είναι ότι ο 18χρονος χρησιμοποιούσε ψηφιακές πλατφόρμες για να ασκεί πίεση και έλεγχο στα θύματά του, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται στην ίδια χώρα με εκείνα.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι βίαια εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν εξ αποστάσεως

Η εισαγγελέας Τζένι Έστλινγκ, από την εθνική μονάδα της Σουηδίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος, είχε περιγράψει τη δίκη ως μια υπόθεση-πιλότο.

Ένα από τα βασικά νομικά ερωτήματα ήταν εάν εγκλήματα που συνήθως συνδέονται με άμεση σωματική βία μπορούν να τελεστούν και εξ αποστάσεως, όταν ο δράστης εξαναγκάζει το θύμα, μέσω διαδικτύου, να βλάψει τον εαυτό του ή ακόμη και να επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή τη σχετική θέση της εισαγγελίας.

«Υπάρχει ήδη νομολογία που επιτρέπει την αναγνώριση σεξουαλικών εγκλημάτων σε αντίστοιχες συνθήκες και το δικαστήριο έκρινε ότι το ίδιο ισχύει και για τα βίαια εγκλήματα», εξήγησε ο δικαστής Χανς Σούντμπεργκ, σύμφωνα με την Aftonbladet.

Η Έστλινγκ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση, τονίζοντας ότι οι δικαστές κατανόησαν τη σοβαρότητα του φαινομένου που οι αρχές αποκαλούν «μηδενιστικό βίαιο εξτρεμισμό».

«Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για εμάς όταν προχωρούμε σε τέτοιου είδους υποθέσεις», δήλωσε στον Guardian.

Τι είναι η διαδικτυακή «σέκτα» 764 που εκμεταλλεύεται παιδιά και εφήβους

Σύμφωνα με τις σουηδικές εισαγγελικές αρχές, ο «Chai» είχε ηγετικό ρόλο στο «764», ένα βίαιο διαδικτυακό δίκτυο που δρα στο ευρύτερο περιβάλλον του λεγόμενου «Com».

Ο όρος «Com» χρησιμοποιείται για ένα χαλαρά συνδεδεμένο σύνολο διαδικτυακών κοινοτήτων που εμπλέκονται σε κυβερνοέγκλημα, εκβιασμούς και βίαιες πράξεις.

Το «764» είναι γνωστό για τη στοχοποίηση παιδιών και ευάλωτων νέων. Τα μέλη τέτοιων δικτύων χρησιμοποιούν απειλές, εκβιασμούς και χειραγώγηση προκειμένου να εξαναγκάσουν τα θύματά τους να παράγουν σεξουαλικό υλικό, να αυτοτραυματίζονται ή να ασκούν βία.

Το υλικό μπορεί στη συνέχεια να διακινείται μεταξύ των συμμετεχόντων, είτε ως μέσο περαιτέρω εκβιασμού είτε για την απόκτηση κύρους και πρόσβασης σε κλειστές διαδικτυακές ομάδες.

Προηγούμενη έρευνα του Guardian είχε καταγράψει τη διεθνή δράση τέτοιων δικτύων, με υποθέσεις στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη Γερμανία και στην Αυστραλία.

«Πρόκειται για νέους ανθρώπους που στρατολογούν άλλους νέους ανθρώπους. Είναι ένα φαινόμενο της νεολαίας», είχε επισημάνει ο Μπγιορν Ίλερ, ιδρυτής της εταιρείας ασφάλειας Revontulet.

Ποινή 77 ετών στις ΗΠΑ για άλλη υπόθεση συνδεδεμένη με το ίδιο περιβάλλον

Η καταδίκη του «Chai» προστίθεται σε άλλες υποθέσεις που έχουν οδηγήσει στην επιβολή πολυετών ποινών σε πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτά τα δίκτυα.

Τον Αύγουστο, ο 27χρονος Αμερικανός Κάιλ Σπίτσε καταδικάστηκε σε 77 χρόνια φυλάκισης, στη μεγαλύτερη μέχρι τότε ποινή που είχε επιβληθεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ σε πρόσωπο το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει «μηδενιστή βίαιο εξτρεμιστή».

Οι υποθέσεις αυτές προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις διωκτικές αρχές, καθώς δράστες και θύματα βρίσκονται συχνά σε διαφορετικές χώρες, ενώ η κακοποίηση μπορεί να οργανώνεται μέσα από κλειστές διαδικτυακές κοινότητες.

Ο 18χρονος αρνείται τις κατηγορίες – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο «Chai» αρνείται ότι διέπραξε τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης υποβλήθηκε σε δικαστική ψυχιατρική εξέταση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έπασχε από σοβαρή ψυχική διαταραχή όταν διαπράχθηκαν οι πράξεις.

Η συνήγορός του, Έμιλι Τόιρα, δήλωσε στην Aftonbladet ότι θεωρεί την ποινή ιδιαίτερα αυστηρή και αμφισβητεί την αξιολόγηση σημαντικού μέρους των κατηγοριών από το δικαστήριο.

«Δεν έχω προλάβει να εξετάσω την απόφαση με τον εντολέα μου, αλλά θεωρώ ότι το δικαστήριο κατέληξε σε λανθασμένη εκτίμηση σχετικά με το τι έχει αποδειχθεί και τι όχι», ανέφερε.

Δεν είχε ακόμη αποφασιστεί εάν θα ασκηθεί έφεση.

Η Έστλινγκ προειδοποίησε, πάντως, ότι το φαινόμενο της βίαιης διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων ενδέχεται να διευρυνθεί, ενώ οι αρχές αναμένεται να εντοπίζουν περισσότερες υποθέσεις καθώς αποκτούν καλύτερη εικόνα της λειτουργίας αυτών των δικτύων.

«Δυστυχώς, είμαι πεπεισμένη ότι πιθανότατα θα μεγαλώσουν. Και θα γνωρίζουμε περισσότερα γι’ αυτές τις ομάδες, επειδή τώρα ξέρουμε τι να αναζητούμε», δήλωσε στον Guardian.