Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για 23 διαρρήξεις – Πάνω από 179.000 ευρώ το εκτιμώμενο όφελος

Τρεις συλλήψεις και πέντε ταυτοποιήσεις περιλαμβάνει η αστυνομική έρευνα για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές της Αττικής, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει εξιχνιάσει μέχρι στιγμής 23 περιπτώσεις.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026 από το Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Σε περιοχές της Αττικής συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε άτομα. Από αυτά, δύο βρίσκονται έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα και τρία βρίσκονται στο εξωτερικό.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η συνολική εκτίμηση της αστυνομίας για τα έσοδα που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση από τη δράση της ανεβάζει, πάντως, το παράνομο οικονομικό όφελος σε ποσό άνω των 179.000 ευρώ.

Η δράση της οργάνωσης από τον Ιούλιο του 2025

Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα και την αξιοποίηση πληροφοριών και άλλων δεδομένων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, επιχειρησιακά δομημένη ομάδα με διαρκή δράση και σαφή καταμερισμό ρόλων.

Σκοπός τους, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η κατ’ επάγγελμα διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε κατοικίες διαφόρων περιοχών της Αττικής και η αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Η αστυνομική έρευνα αποδίδει στην οργάνωση οργανωμένη υποδομή, σταθερή κατανομή καθηκόντων και μακρά διάρκεια δράσης. Παράλληλα, τα μέλη της φέρονται να διατηρούσαν επαφές στο εξωτερικό, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και το σκέλος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς επέλεγαν τους στόχους και έμπαιναν στις κατοικίες

Κατά την αστυνομία, τα μέλη πραγματοποιούσαν κυρίως τις βραδινές ώρες κατοπτεύσεις πολυκατοικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα ή αυτοκίνητα δηλωμένα στα στοιχεία τρίτων προσώπων.

Ως βάση για την έναρξη των κινήσεών τους φέρεται να χρησιμοποιούσαν την κατοικία του προσώπου που η αστυνομία χαρακτηρίζει ως αρχηγικό μέλος. Από εκεί ξεκινούσαν συνήθως χωρισμένοι σε δύο υποομάδες, προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες από μία κλοπές μέσα στην ίδια ημέρα.

Αφού επέλεγαν πολυκατοικίες και διαμερίσματα, έλεγχαν εάν οι ένοικοι απουσίαζαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της σήμανσης των θυρών, ώστε να διαπιστώνουν εάν οι κατοικίες παρέμεναν χωρίς παρουσία ενοίκων.

Οι διαρρήξεις πραγματοποιούνταν κυρίως τις βραδινές ώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη χρησιμοποιούσαν κλειδιά ή παραβίαζαν τον αφαλό της κλειδαριάς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποκτούσαν πρόσβαση από φωταγωγούς ή μπαλκονόπορτες. Συχνά, ένα από τα μέλη παρέμενε έξω από την πολυκατοικία ως παρατηρητής και ενημέρωνε τους υπόλοιπους για πιθανή προσέλευση ενοίκων ή άλλων προσώπων.

Η δραστηριότητά τους φέρεται να εντεινόταν σε περιόδους αργιών και διακοπών, όταν θεωρούσαν πιθανότερη την απουσία των ενοίκων. Μετά την είσοδό τους στα διαμερίσματα, ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Ιδιαίτερο ρόλο στην επιλογή των στόχων φέρεται να είχε και οργανωμένο δίκτυο πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η αστυνομία αναφέρει ότι μέλος της οργάνωσης εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και παρείχε πληροφορίες για συγκεκριμένες κατοικίες και για τις περιόδους κατά τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοί τους.

Για τις επικοινωνίες τους, εκτός από τις προσωπικές τηλεφωνικές συνδέσεις, χρησιμοποιούσαν, κατά την έρευνα, «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και συνδέσεις καταχωρισμένες στα στοιχεία τρίτων προσώπων.

Η αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι τα μέλη διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις για διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που φέρεται να τους επέτρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις να εισέρχονται σε διαμερίσματα χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Τα χρήματα και τα υπόλοιπα έσοδα από τις κλοπές φέρεται να μοιράζονταν ισόποσα. Μέρος των ποσών προοριζόταν, κατά την έρευνα, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών και δικαστικών εξόδων σε περίπτωση σύλληψης μέλους, ενώ άλλα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν στο εξωτερικό.

Οι ρόλοι που αποδίδει η αστυνομία στα μέλη

Στον 37χρονο αλλοδαπό αποδίδεται αρχηγικός και συντονιστικός ρόλος. Φέρεται να καθόριζε, ανάλογα με την περίπτωση, τις περιοχές και τους στόχους, να συντόνιζε τη δράση των υπόλοιπων μελών και να ενημερωνόταν για την εξέλιξη των ενεργειών τους. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό.

Ο 43χρονος αλλοδαπός φέρεται να είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο. Κατά την αστυνομική έρευνα, συμμετείχε στην κατόπτευση πιθανών στόχων και στις διαρρήξεις, ενώ, όταν απουσίαζε το αρχηγικό μέλος, αναλάμβανε τον συντονισμό των υπολοίπων. Για τις μετακινήσεις χρησιμοποιούνταν και οχήματα που βρίσκονταν στην κατοχή του.

Ο 22χρονος αλλοδαπός φέρεται να συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση και, ανάλογα με την περίπτωση, να αναλάμβανε την επιτήρηση του εξωτερικού χώρου των πολυκατοικιών, προειδοποιώντας για την άφιξη ενοίκων ή άλλων προσώπων.

Άλλα επιχειρησιακά μέλη, ηλικίας 36, 40 και 31 ετών, καθώς και ακόμη ένας 31χρονος, φέρονται να συμμετείχαν στις κατοπτεύσεις περιοχών και κατοικιών, στον εντοπισμό στόχων, στην προετοιμασία των διαρρήξεων και, κατά περίπτωση, στις κλοπές ή στην επιτήρηση των χώρων. Η αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι στην ομάδα εντάσσονταν κατά διαστήματα νέα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως περιφερειακά μέλη.

Στην 48χρονη αλλοδαπή αποδίδεται ρόλος πληροφοριοδότριας. Λόγω της εργασίας της ως οικιακής βοηθού, φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για συγκεκριμένες κατοικίες και τις περιόδους απουσίας των ενοίκων και να τις μετέφερε σε άλλα μέλη, διευκολύνοντας την επιλογή των στόχων.

Μεταφορές περίπου 76.000 ευρώ στο εξωτερικό

Η οικονομική έρευνα έδειξε, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ότι οι κατηγορούμενοι δεν ασκούσαν σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα ούτε διέθεταν σταθερή πηγή εισοδήματος και φέρονται να κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσής τους με έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων είχαν αποσταλεί σε λογαριασμούς σε χώρα του εξωτερικού ποσά συνολικού ύψους περίπου 76.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 διαρρήξεις, κλοπές και απόπειρες κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε, μεταξύ άλλων:

κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή,

ρολόγια διαφόρων εταιρειών,

επώνυμες τσάντες και γυαλιά ηλίου,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

ψευδοκοσμήματα και αρώματα,

φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και φακούς φωτογραφικών μηχανών,

φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,

σετ ασημίζοντων μαχαιροπίρουνων με διάφορα σχέδια στις λαβές και σετ επάργυρων μαχαιροπίρουνων,

έξι ασημίζουσες και χρυσίζουσες θρησκευτικές εικόνες,

ασημίζουσες και χρυσίζουσες θρησκευτικές εικόνες, δύο παιχνιδοκονσόλες και 14 ηλεκτρονικά παιχνίδια ,

παιχνιδοκονσόλες και , κασετίνα με 40 πένες γραφής ,

, 1.300 ευρώ από κουμπαρά,

από κουμπαρά, διαρρηκτικά εργαλεία,

κλειδιά διαφόρων τύπων,

κάρτες και έγγραφα που σχετίζονται με υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων,

δελτία τυχερών παιχνιδιών και άλλα αντικείμενα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Κατασχέθηκε επίσης ένα όχημα, το οποίο, κατά την αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της δραστηριότητας της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, ενώ, όπως αναφέρεται από την αστυνομία, σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και έχουν εκτίσει ποινές κάθειρξης.

Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή των μελών της σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

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