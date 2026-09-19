Βόλος: Στον Εισαγγελέα πατέρας και γιος μετά το επεισόδιο με 53χρονο οδηγό ταξί

Ένας 53χρονος οδηγός ταξί τραυματίστηκε στο χέρι έπειτα από επεισόδιο με έναν 25χρονο και τον 48χρονο πατέρα του στη Νέα Ιωνία Βόλου. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ πατέρας και γιος αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ένας 25χρονος και ο 48χρονος πατέρας του, μετά το επεισόδιο με 53χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία Βόλου.
  • Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο οδηγός ταξί φέρεται να αρνήθηκε να επιβιβάσει τον 25χρονο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση που κλιμακώθηκε σε συμπλοκή.
  • Ο 53χρονος οδηγός ταξί τραυματίστηκε στο χέρι, διαπιστώθηκε κάταγμα και μετέβη στην Αστυνομία για να υποβάλει μήνυση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ένας 25χρονος και ο 48χρονος πατέρας του, μετά το επεισόδιο με 53χρονο οδηγό ταξί στην περιοχή του Παλιού Κοιμητηρίου, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής και, κατά τις πληροφορίες, ξεκίνησε όταν ο οδηγός ταξί φέρεται να αρνήθηκε να επιβιβάσει τον 25χρονο Ρομά. Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία στη συνέχεια κλιμακώθηκε.

Ο 25χρονος φέρεται να πήρε ένα σκουπόξυλο και να χτύπησε τον οδηγό, ενώ στη συμπλοκή ενεπλάκη και ο πατέρας του. Ο 53χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί, ωστόσο κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε στο χέρι.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά το επεισόδιο, ο 53χρονος, μαζί με συναδέλφους του, μετέβη στην Αστυνομία για να υποβάλει μήνυση. Εκεί βρέθηκαν και εκπρόσωποι του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου «Ο Άγιος Χριστόφορος».

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης αναμένεται να εξεταστούν και αναφορές για προηγούμενα περιστατικά, τα οποία φέρεται να αφορούν τον 25χρονο και τον 48χρονο πατέρα του.

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