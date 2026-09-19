Άνδρας πήγε στα επείγοντα με έντονο πονοκέφαλο και ζάλη – Πώς ένα ιατρικό λάθος τον άφησε παράλυτο

Ένα σοβαρό ιατρικό λάθος άφησε έναν 34χρονο παράλυτο και χωρίς δυνατότητα ομιλίας. Ο Oli Coppock πήγε στα επείγοντα νοσοκομείου με έντονο πονοκέφαλο, ζάλη και εμετούς, όμως οι γιατροί απέδωσαν τα συμπτώματά του σε ίωση και τον έστειλαν σπίτι. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι υπέφερε από υδροκέφαλο και ότι η καθυστέρηση στη διάγνωση οδήγησε σε μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.

Πώς ένας 34χρονος έμεινε παράλυτος έπειτα από λανθασμένη διάγνωση

Ο επίδοξος DJ Oli Coppock έχει χάσει την ικανότητα να μιλά εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, ενώ σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρή κινητική αναπηρία, με το σώμα του να παραμένει σχεδόν πλήρως παράλυτο. Αυτό είναι συνέπεια λανθασμένης διάγνωσης γιατρού.

Ο 34χρονος άνδρας είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο του Γουόρινγκτον (Warrington Hospital) παραπονούμενος για ζάλη, τάση για εμετό και σφοδρό πονοκέφαλο, έχοντας μαζί του ακόμη και τσάντα διανυκτέρευσης.

Παρά το γεγονός ότι ο ιατρικός του φάκελος έδειχνε πως είχε υποβληθεί πρόσφατα σε επέμβαση στον εγκέφαλο και ακτινοθεραπείες λίγους μήνες νωρίτερα, ο γιατρός υποτίμησε τα συμπτώματά του και δεν ζήτησε να γίνει μια απλή αξονική τομογραφία (CT scan). Αντίθετα, του είπε ότι πρόκειται για ίωση και στο νοσοκομείο του συνέστησαν να επιστρέψει στο σπίτι του και να λάβει αναλγητικό.

Από λάτρης της γυμναστικής σε πλήρη εξάρτηση από μηχανική υποστήριξη

Ο Oli Coppock, ο οποίος ήταν λάτρης της γυμναστικής, υπέστη ανακοπή καρδιάς, όταν σε μεταγενέστερη αξονική τομογραφία εντοπίστηκε υγρό στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει μη αναστρέψιμη βλάβη στο εγκεφαλικό στέλεχος. Σήμερα, η αναπνοή, η σίτιση και η υγιεινή του υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου με σωληνάκια στο κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλεύεται, ενώ δεν έχει πλέον καμία ουσιαστική ικανότητα κίνησης.

Ο πατέρας του, Stephen Coppock, δήλωσε ότι ο γιος του μπορεί να επικοινωνήσει μόνο ανοιγοκλείνοντας τα μάτια. Η οικογένειά του έχει κινηθεί νομικά κατά του Νοσοκομείου του Γουόρινγκτον. Το νοσοκομείο παραδέχθηκε πλέον την ευθύνη του, μετά από μια εσωτερική έκθεση “καταπέλτη” που αποκάλυψε μια σειρά από διαδοχικά σφάλματα.

«Τον άφησαν να μαραζώνει για σχεδόν έναν χρόνο»: Η καταγγελία του πατέρα του Oli

Ο 65χρονος Stephen, πρώην δικηγόρος προστασίας ανηλίκων, κατήγγειλε ότι οι διοικητές του νοσοκομείου άφησαν τον γιο του να «μαραζώνει» σε ιδιωτικό κέντρο νευρολογικής αποκατάστασης για σχεδόν έναν χρόνο μετά τη σύνταξη της έκθεσης, πριν παραδεχθούν τελικά το σφάλμα τους.

Τώρα, ο πατέρας ελπίζει ότι ο γιος του θα μπορέσει επιτέλους να αποκτήσει πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία και εξοπλισμό, καθώς εγκρίθηκε μια προκαταβολή αποζημίωσης μετά από δικαστικές καθυστερήσεις.

Ο Oli μπορεί πλέον να επικοινωνεί με την οικογένειά του μόνο ανοιγοκλείνοντας τα μάτια του για να δηλώσει «ναι» ή «όχι» σε κάρτες επικοινωνίας. Ωστόσο, οι δικοί του άνθρωποι πιστεύουν ακράδαντα ότι κατανοεί πλήρως όσα συμβαίνουν γύρω του.

Μετά τη μάχη με τον όγκο, ήρθε η νέα δοκιμασία – Η περιπέτεια του Oli

Η περιπέτεια της υγείας του 34χρονου ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, όταν μια εξέταση ρουτίνας στο πλαίσιο της παρακολούθησης για σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) εντόπισε έναν μικρό καλοήθη όγκο κοντά στο στελεχιαίο τμήμα του εγκεφάλου του.

Μετά από μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση τον Νοέμβριο του 2023 και προληπτική θεραπεία με δέσμη πρωτονίων (Proton Beam therapy) στο νοσοκομείο Christies στο Μάντσεστερ την επόμενη χρονιά, ο Oli επέστρεψε γρήγορα στη ρουτίνα του: γυμναζόταν, απολάμβανε μεγάλες πεζοπορίες στο Lake District και κοιτούσε το μέλλον με αισιοδοξία.

Μάλιστα, είχε εξασφαλίσει μια εβδομαδιαία συνεργασία ως DJ σε μαγαζί κοντά στο σπίτι του στο Γουόρινγκτον (Warrington), όπου ζούσε. Όμως, τον Μάιο του 2024, τα πάντα άλλαξαν μετά από μια μοιραία επίσκεψη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου του Γουόρινγκτον.

Ήταν προφανές ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε»: Τα συμπτώματα που δεν αξιολογήθηκαν σωστά

Ο 34χρονος υπέφερε από ζάλη, κόπωση και εμετούς. Ωστόσο, τα σοβαρά συμπτώματά του δεν λήφθηκαν υπόψη. Ο πατέρας του, Stephen, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν προφανές ότι συνέβαινε κάτι σοβαρό και δεν επρόκειτο για μια απλή ίωση. Απαιτούνταν περαιτέρω διερεύνηση ή τουλάχιστον μια αξονική τομογραφία. Εξοργίστηκα τόσο πολύ όταν τον έστειλαν σπίτι. Ο Oli γνώριζε ότι ήταν άρρωστος».

Αργότερα διαπιστώθηκε, με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας (CT) σε άλλο νοσοκομείο, ότι ο 34χρονος έπασχε από υδροκέφαλο —μια κατάσταση που προκαλείται από τη συσσώρευση υπερβολικής ποσότητας εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον εγκέφαλο— και χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

«Είναι φυλακισμένος στο ίδιο του το σώμα»

Ο Stephen τόνισε ότι αν ο γιατρός είχε ζητήσει μια απλή αξονική τομογραφία εξαρχής, το υγρό στον εγκέφαλο θα είχε εντοπιστεί και η αντιμετώπιση θα ήταν μια «απλή διαδικασία».

«Το παραδέχτηκαν ακόμα και οι ίδιοι στην έκθεσή τους. Ο Oli τώρα θα απολάμβανε εξόδους για φαγητό με τους φίλους του, μεγάλους περιπάτους, θα έβλεπε τον αδερφό του να παίζει ποδόσφαιρο, θα πήγαινε στο γυμναστήριο, θα έπαιζε μουσική ως DJ και θα έκανε διακοπές στην Ίμπιζα. Αντίθετα, είναι ένας φυλακισμένος στο ίδιο του το σώμα, καθηλωμένος σε ένα κρεβάτι να κοιτάζει την οροφή, ικανός να μιλήσει στην οικογένειά του μόνο ανοιγοκλείνοντας τα μάτια».

Το North Cheshire and Mersey NHS Foundation Trust ανέλαβε την ευθύνη για την ιατρική αμέλεια που οδήγησε στην καταστροφική επιδείνωση της υγείας του Oli, έπειτα από δικαστική προσφυγή της οικογένειας.

Μετά την έγκριση του δικαστηρίου, ο οργανισμός υγείας προχωρά στην καταβολή ενδιάμεσης αποζημίωσης, η οποία θα καλύψει τα έξοδα για εξειδικευμένο εξοπλισμό φροντίδας και ιατρικές θεραπείες.