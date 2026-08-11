Άνδρας διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο στα 28 του – Τα 3 συμπτώματα που παρατήρησε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πολλές φορές τα πρώιμα συμπτώματα σοβαρών παθήσεων μοιάζουν με καθημερινές ενοχλήσεις και περνούν απαρατήρητα. Ένας νεαρός άνδρας που διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο του αίματος εξηγεί ποια ήταν τα τρία προειδοποιητικά σημάδια που τον οδήγησαν τελικά στη διάγνωση, υπογραμμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα συμπτώματα δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο, αλλά όταν επιμένουν χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

Άνδρας που διαγνώστηκε με καρκίνο στα 28 του μοιράζεται 3 συμπτώματα που παρατήρησε

Όταν ο δημιουργός περιεχομένου Dan (@daninprogresss) ήταν 28 ετών, διαγνώστηκε με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS), γνωστό και ως μυελοδυσπλασία.

Πρόκειται για έναν λιγότερο γνωστό τύπο καρκίνου του αίματος. Το MDS επηρεάζει τον μυελό των οστών – το τμήμα του σώματος που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS).

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του MDS παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές σημειώνουν ότι η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε:

Άνδρες άνω των 70 ετών.

Άτομα με οικογενειακό ιστορικό μυελογενούς λευχαιμίας (AML).

Άτομα που έχουν εκτεθεί επαγγελματικά στη χημική ουσία βενζόλιο.

«Το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο παράγει ανώριμα ή ελαττωματικά κύτταρα του αίματος που δεν είναι υγιή», εξηγεί ο Dan, ο οποίος πλέον εργάζεται ως σύμβουλος αποκατάστασης καρκινοπαθών (cancer recovery coach), σε βίντεό του στο TikTok. «Αυτά τα ελαττωματικά κύτταρα ουσιαστικά “εκτοπίζουν” τα υγιή κύτταρα του οργανισμού».

Τα 3 συμπτώματα που παρατήρησε ο Dan πριν διαγνωστεί με καρκίνο

Τα συμπτώματα είναι συχνά ήπια στην αρχή, όμως ο Dan θυμάται τρία συγκεκριμένα προειδοποιητικά σημάδια που του έδειξαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το σώμα του.

Έντονη και ανεξήγητη κόπωση

Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Τυχαίες μελανιές στο σώμα

Έντονη και ανεξήγητη κόπωση

Η πρώτη αλλαγή που παρατήρησε ο Dan ήταν μια έντονη κόπωση κατά την εκτέλεση απλών, καθημερινών εργασιών. Ακόμη και δραστηριότητες όπως το άπλωμα των ρούχων ή μια επίσκεψη στα μαγαζιά τον άφηναν εντελώς εξαντλημένο. «Δεν πρόκειται για τη συνηθισμένη κούραση ή την κακή φυσική κατάσταση όπου τρέχεις για λίγα λεπτά και λαχανιάζεις», εξηγεί ο ίδιος.

Η εξάντληση αυτή προκαλείται από τη μείωση των υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων και αποτελεί ένα από τα κύρια προειδοποιητικά σημάδια του Μυελοδυσπλαστικού Συνδρόμου (MDS). Σύμφωνα με το Aplastic Anemia & MDS International Foundation, το 90% των ασθενών αντιμετωπίζει αυτό το σύμπτωμα.

Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Ένα άλλο σύμπτωμα που παρατήρησε ήταν ότι κολλάει πολύ εύκολα λοιμώξεις, τις οποίες το σώμα του δυσκολευόταν να καταπολεμήσει.

«Κολλούσα όποια αρρώστια κυκλοφορούσε», ανέφερε ο άνδρας, εξηγώντας ότι σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους που περνούν μερικά εποχικά κρυολογήματα τον χρόνο, ο ίδιος βάραινε πολύ με κάθε ίωση. «Αν κόλλαγα κάτι, μου κρατούσε έναν ολόκληρο μήνα. Αρκούσε απλώς να κοιτάξω κάποιον άρρωστο για να κολλήσω αμέσως».

Το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα οφείλεται στη διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία αποτελούν τη γραμμή άμυνας του οργανισμού ενάντια στις λοιμώξεις.

Τυχαίες μελανιές στο σώμα

Το τρίτο προειδοποιητικό σημάδι ήταν οι ανεξήγητες μελανιές, κυρίως στα χέρια του. Αυτό προκαλείται από την πτώση των αιμοπεταλίων, των κυττάρων που είναι υπεύθυνα για την πήξη του αίματος και την επούλωση των τραυμάτων.

«Εμφανίζονταν κυρίως στα χέρια μου και κάλυπταν μεγάλες επιφάνειες», σημείωσε, τονίζοντας ότι «δεν προέρχονταν από κάποιο πέσιμο ή χτύπημα».

Η διάγνωση και η μάχη με τον καρκίνο

Μετά τη διάγνωσή του, ο Dan υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες καθώς και σε μεταμόσχευση μυελού των οστών για να αντιμετωπίσει τη νόσο. Σήμερα είναι εντελώς θεραπευμένος (cancer-free) και αφιερώνει τον χρόνο του στο να βοηθά άλλους ανθρώπους να ανασυγκροτηθούν σωματικά και ψυχικά μετά από μια σοβαρή ασθένεια.

Προκειμένου να καθησυχάσει το κοινό, επισημαίνει ότι η παρουσία τέτοιων συμπτωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο: «Αν έχετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, τις περισσότερες φορές δεν είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, αν ανησυχείτε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε τον γιατρό σας».