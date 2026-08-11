Νότια Κορέα: 26χρονη influencer της K-pop αυτοκτόνησε σε live μετάδοση στο TikTok έπειτα από cyberbullying – ΒΙΝΤΕΟ

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Σοκ προκαλεί στην κοινότητα της K-pop η είδηση του θανάτου της 26χρονης influencer Μίνα Τσαν, η οποία φάνηκε να βάζει τέλος στη ζωή της κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έναν ολόκληρο κύμα διαδικτυακού μίσους και έντονης κριτικής που δέχθηκε από φανς συγκροτήματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 26χρονη Ιαπωνέζα σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ζούσε στη Νότια Κορέα, ήταν ιδιαίτερα γνωστή ως εξέχουσα θαυμάστρια του K-pop συγκροτήματος ENHYPEN και διατηρούσε περισσότερους από 80.000 followers στο TikTok.

Σύμφωνα με την Korea Herald, το φρικτό περιστατικό συνέβη στις 5 Αυγούστου, ενώ η Τσαν πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση από την κατοικία της.

Το Αστυνομικό Τμήμα Γιονγκσάν δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι οι αστυνομικοί τη βρήκαν νεκρή γύρω στις 5:33 π.μ. τοπική ώρα, αφού τους ενημέρωσε ένας γνωστός της.

Πολλαπλοί χρήστες των social media φέρονται να απηύθυναν έκκληση στις αρχές να βοηθήσουν την influencer την ώρα που η ζωντανή μετάδοση βρισκόταν σε εξέλιξη.



Την επομένη ημέρα, η μικρότερη αδελφή της Τσαν επιβεβαίωσε τον θάνατό της μέσω ενός Instagram Story, όπως ανέφερε η Daily Mail.

«Η αγαπημένη μου μεγαλύτερη αδελφή, που ήταν πάντα ευγενική και θερμή με όλους όσους συναντούσε, απεβίωσε. Σας παρακαλώ θερμά να κρατήσετε την αδελφή μου στις σκέψεις και τις προσευχές σας».

Το περιστατικό στη συναυλία και η δημόσια συγγνώμη

Πριν από τον θάνατό της, η Τσαν ήρθε αντιμέτωπη με σκληρή κριτική από θαυμαστές των ENHYPEN για μια αλληλεπίδραση που είχε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματος τον περασμένο μήνα στις ΗΠΑ.

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Συγκεκριμένα, η Τσαν προσπάθησε να κάνει τον Sunoo, μέλος του συγκροτήματος, να δώσει λουλούδια στο άλλο μέλος, Ni-ki —ο οποίος, όπως και η Τσαν, καταγόταν από την Ιαπωνία— με αποτέλεσμα ορισμένοι φανς να την κατηγορήσουν ότι ξεπέρασε τα όρια.

Στις 31 Ιουλίου, η Τσαν ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό με μια μακροσκελή δήλωση στο X.

«Νιώθω ότι με τις πράξεις μου κατέληξα να εκμεταλλευτώ την καλοσύνη του Sunoo. Λυπάμαι ειλικρινά. Νιώθω πολλές τύψεις απέναντι στον Sunoo και σε όλους τους θαυμαστές του», έγραψε.



«Παρακολουθώντας πολλές φορές τις εκδηλώσεις υπογραφής αυτόγραφων των ENHYPEN, είχα παραπλανήσει τον εαυτό μου πιστεύοντας ότι ήμουν πιο κοντά στα μέλη από ό,τι ήμουν στην πραγματικότητα», σημείωσε.

«Μετανιώνω βαθιά για την αγενή συμπεριφορά που επέδειξα στην Αμερική. Κατέστρεψα την ατμόσφαιρα του χώρου, δίνοντας προτεραιότητα στη δική μου επιθυμία να συναντήσω τον Ni-ki, αντί για τον πολύτιμο χρόνο που άξιζε ο Ni-ki, ο οποίος αγαπά τόσο πολύ την Αμερική. Λυπάμαι ειλικρινά».

Το κύμα μίσους και τα συλλυπητήρια

Παρά τη δημόσια συγγνώμη της, η Τσαν συνέχισε να λαμβάνει μηνύματα μίσους από θαυμαστές, αναφέρει το Page Six.

Μετά τον θάνατό της, πολλοί followers της έσπευσαν στις τελευταίες της αναρτήσεις στο Instagram για να αφήσουν συλλυπητήρια μηνύματα.

«Η ποσότητα μίσους, παρενόχλησης και μετατόπισης ευθυνών σε αυτό το fandom είναι πραγματικά αηδιαστική», σχολίασε ένας.