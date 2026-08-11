Φωτιά σε δασική έκταση στη Ζάκυνθο – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει αναγεννημένο δάσος.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της πυρκαγιάς, ήχησε πριν από λίγο το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες.