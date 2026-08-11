Φωτιά σε δασική έκταση στη Ζάκυνθο – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς της Ζακύνθου, καίγοντας αναγεννημένο δάσος. Για την κατάσβεση επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα, καθώς και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 προς κατοίκους και επισκέπτες για ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών των Αρχών.

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Φωτιά, Βοιωτία, εναέρια μέσα, ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς, στη Ζάκυνθο, καίγοντας αναγεννημένο δάσος.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες, εθελοντές, 11 οχήματα, καθώς και 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα από αέρος.
  • Λόγω της πυρκαγιάς, ήχησε το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει αναγεννημένο δάσος.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της πυρκαγιάς, ήχησε πριν από λίγο το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες.

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