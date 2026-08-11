Λαμία: Στη φυλακή 45χρονος για stalking σε βάρος της πρώην συντρόφου του – Την απείλησε με ψεύτικο πιστόλι έξω από τη δουλειά της

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 45χρονος από περιοχή της Βοιωτίας, μετά από την καταδίκη του από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση, με τη μορφή επίμονης παρακολούθησης και καταδίωξης (stalking), σε βάρος της 50χρονης πρώην συντρόφου του, με καταγωγή από τη Λοκρίδα.

Το Δικαστήριο, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί του δεν ήταν πειστικοί, του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ αποφάσισε την άμεση μερική έκτιση 30 ημερών. Έτσι, ο 45χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ η υπόλοιπη ποινή θα κριθεί σε επόμενο βαθμό, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του.

Το καρτέρι έξω από την εργασία και το ψεύτικο πιστόλι

Η υπόθεση έφτασε στις Αρχές μετά τις καταγγελίες της 50χρονης, η οποία υποστήριξε ότι μετά τον χωρισμό της από τον 45χρονο, εκείνος άρχισε να την παρακολουθεί και να την παρενοχλεί συστηματικά.

Όπως κατέθεσε, οι δυο τους είχαν συνάψει σχέση το καλοκαίρι του 2024, η οποία, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. Μετά την απόφασή της να απομακρυνθεί, ο άνδρας φέρεται να άρχισε να την ακολουθεί ακόμη και στον χώρο εργασίας της, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, είχε προχωρήσει και σε απειλές προς εκείνη, τον αδελφό της και τα παιδιά της.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του σημειώθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου, όταν ο 45χρονος, φέρεται να περίμενε ξανά έξω από την εργασία της γυναίκας, σύμφωνα με την κατάθεσή της, προκειμένου να την ακολουθήσει στη συνέχεια.

Η 50χρονη, φοβισμένη, ζήτησε τη βοήθεια συναδέλφου της που εργάζεται ως security. Όταν ο φύλακας πλησίασε τον 45χρονο και του ζήτησε να απομακρυνθεί, σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνος έβγαλε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ένα αντικείμενο, που έμοιαζε με πιστόλι.

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πλαστικό, ψεύτικο όπλο. Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του φύλακα, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και κάλεσε την Αστυνομία. Λίγο αργότερα ο 45χρονος, συνελήφθη.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώπιον του Δικαστηρίου

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, με τη συζήτηση της υπόθεσης, να αναβάλλεται για την Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Κατά την απολογία του, αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε ή παρενοχλούσε την πρώην σύντροφό του. Υποστήριξε ότι η σχέση τους είχε διαρκέσει σχεδόν δύο χρόνια και όχι τρεις μήνες, όπως ανέφερε η 50χρονη.

Για την παρουσία του έξω από τον χώρο εργασίας της, ισχυρίστηκε ότι είχε βρεθεί εκεί απλώς για να πιει έναν καφέ. Σε ό,τι αφορά το πιστόλι, ανέφερε ότι επρόκειτο για πλαστικό παιχνίδι του ανιψιού του, το οποίο βρισκόταν στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, και υποστήριξε ότι ο security, ήταν εκείνος που του επιτέθηκε, όταν αντιλήφθηκε το αντικείμενο.

Η 50χρονη, από την πλευρά της, περιέγραψε ενώπιον του Δικαστηρίου τον φόβο που όπως είπε, βιώνει η ίδια και η οικογένειά της. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ανησυχεί ακόμη και για τα παιδιά της και ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να επιστρέφει μόνη από την εργασία της, καθώς φοβάται μήπως βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τον πρώην σύντροφό της.

Το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του 45χρονου και τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή με τη μορφή stalking, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ αποφασίστηκε η άμεση έκτιση 30 ημερών.

Πηγή: Lamia Report