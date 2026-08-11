«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές – Ποιοι κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα

Κορυφώνεται η τουριστική κίνηση και ταυτόχρονα και οι έλεγχοι σε παραθεριστικές περιοχές για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους σαρωτικούς ψηφιακούς και επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν μεγάλη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την εβδομάδα από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, ενώ παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Δηλαδή μια στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίσθηκαν να φοροδιαφεύγουν.

Στόχος είναι από τον Μάιο, οπότε και ουσιαστικά ξεκινά η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες στοχευμένοι έλεγχοι, ενδεχομένως και περισσότεροι από 50.000, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική Ελλάδα. Σημειώνεται ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στους 2.252 ελέγχουν που διενεργήθηκαν, καταγράφηκαν 13.287 παραβάσεις, αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα 1.023.281 ευρώ και 48ωρο λουκέτο σε οκτώ επιχειρήσεις. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ είχαν πραγματοποιήσει και στοχευμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης στην αθηναϊκή ριβιέρα, όπως για παράδειγμα στο Παλαιό Φάληρο και στην Γλυφάδα.

Ποιοι ελέγχονται

Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι εστιάζουν σε καταστήματα της εστίασης και της διασκέδασης που τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν αυξημένη κίνηση. Επίσης στο «στόχαστρο» βρίσκονται εκείνες οι επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα σημαντικό μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας γίνεται με μετρητά. Δεν είναι τυχαίο ότι και σε παλαιότερους ελέγχους που έχουν γίνει σε εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια η παραβατικότητα ξεπερνάει το 30% και αφορά κυρίως την μη έκδοση αποδείξεων.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Όσοι πιάνονται στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έρχονται αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα. Έτσι στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που υπάγονται σε ΦΠΑ, το πρόστιμο ισούται με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στη μη εκδοθείσα συναλλαγή. Επίσης, το ελάχιστο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο ανέρχεται σε 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και σε 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής μέσα σε πέντε έτη, το πρόστιμο αυξάνεται στο 100% του αναλογούντος ΦΠΑ, με ελάχιστα ποσά 500 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.