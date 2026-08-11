Τραμπ υπέρ Ινφαντίνο: «Η FIFA θα έκανε τεράστιο λάθος αν τον αντικαθιστούσε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του στον Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, εν μέσω κριτικής προς τον τελευταίο, προειδοποιώντας ότι η αντικατάστασή του θα ήταν «τεράστιο λάθος» για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ινφαντίνο «φανταστικό» και του απέδωσε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτόν, το Μουντιάλ δεν θα είναι επιτυχημένο ή κερδοφόρο.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ υπέρ Ινφαντίνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εν μέσω έντονης κριτικής για τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να του προσφέρει δημόσια στήριξη, προειδοποιώντας ότι η αντικατάστασή του θα αποτελούσε «τεράστιο λάθος» για τη FIFA.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν ακόμη και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο».
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ινφαντίνο «φανταστικό» και του απέδωσε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, υποστηρίζοντας ότι «μόλις διοργάνωσε το πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει διοργανωθεί ποτέ».

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Την ώρα που ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τους χειρισμούς του στη FIFA, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να του προσφέρει δημόσια στήριξη, προειδοποιώντας ότι η αντικατάστασή του θα αποτελούσε «τεράστιο λάθος» για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

«Η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν ακόμη και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τον χαρακτηρίσει «φανταστικό», αποδίδοντάς του μάλιστα καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

«Μόλις διοργάνωσε το πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει διοργανωθεί ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τον Ινφαντίνο το Μουντιάλ δεν θα είναι ποτέ επιτυχημένο ή κερδοφόρο.

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