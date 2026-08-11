Τραμπ υπέρ Ινφαντίνο: «Η FIFA θα έκανε τεράστιο λάθος αν τον αντικαθιστούσε»

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Την ώρα που ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τους χειρισμούς του στη FIFA, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να του προσφέρει δημόσια στήριξη, προειδοποιώντας ότι η αντικατάστασή του θα αποτελούσε «τεράστιο λάθος» για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

«Η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν ακόμη και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τον χαρακτηρίσει «φανταστικό», αποδίδοντάς του μάλιστα καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

«Μόλις διοργάνωσε το πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει διοργανωθεί ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τον Ινφαντίνο το Μουντιάλ δεν θα είναι ποτέ επιτυχημένο ή κερδοφόρο.