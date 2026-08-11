Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια 15,5 εκατ. δολαρίων

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Διεθνή Νέα

Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Κολομβία ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, μετά τον ισχυρό σεισμό που έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 135 ανθρώπων.
  • Η αμερικανική βοήθεια προορίζεται για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της καταστροφής και την παροχή άμεσης συνδρομής στους πληγέντες.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε πως «είμαστε ενωμένοι στην προσευχή με τον κολομβιανό λαό και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον πρόεδρο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια». Η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον έγινε μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου της Κολομβίας.

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Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Κολομβία, ανακοίνωσαν χθες το βράδυ της Δευτέρας οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα και έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Η αμερικανική βοήθεια προορίζεται για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της καταστροφής και την παροχή άμεσης συνδρομής στους πληγέντες.

«Είμαστε ενωμένοι στην προσευχή με τον κολομβιανό λαό και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον πρόεδρο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον έγινε μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

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