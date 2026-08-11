Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια 15,5 εκατ. δολαρίων

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Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Κολομβία, ανακοίνωσαν χθες το βράδυ της Δευτέρας οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα και έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Η αμερικανική βοήθεια προορίζεται για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της καταστροφής και την παροχή άμεσης συνδρομής στους πληγέντες.

«Είμαστε ενωμένοι στην προσευχή με τον κολομβιανό λαό και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον πρόεδρο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments. We are united in prayer with the Colombian people and… — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

Η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον έγινε μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.