Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους το λιμάνι της Αλ Μόχα

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Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην Αλ Μόχα, στη δυτική ακτή της Υεμένης, εξαπέλυσαν οι Χούθι, πλήττοντας την πόλη και το λιμάνι της στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις.

Στόχος της επίθεσης ήταν η στρατηγικής σημασίας παραθαλάσσια πόλη και οι λιμενικές εγκαταστάσεις της, όπως ανέφεραν οι κυβερνητικές στρατιωτικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από την επίθεση.