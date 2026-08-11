Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους το λιμάνι της Αλ Μόχα

Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην Αλ Μόχα, στη δυτική ακτή της Υεμένης, εξαπέλυσαν οι Χούθι, πλήττοντας την πόλη και το λιμάνι της στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις.
Στόχος της επίθεσης ήταν η στρατηγικής σημασίας παραθαλάσσια πόλη και οι λιμενικές εγκαταστάσεις της, όπως ανέφεραν οι κυβερνητικές στρατιωτικές αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από την επίθεση.
ميليشيا الحوثي الإرهابية تقصف مدينة المخا وميناءها بالصورايخ البالستية
المركز الإعلامي للقوات المسلحة
— المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) August 10, 2026
عاجل الآن Al-Mokha🚨
مصرع قيادات رفيعة من الصف الأول تابعة للعدو السعودي بضربة مباغتة لقوات صنعاء أثناء اجتماع عسكري لهم في ميناء المخا pic.twitter.com/CB8TyVmXGV
— أخبار اليمن | Yemen News (@Yemen_News0) August 10, 2026