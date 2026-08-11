Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους το λιμάνι της Αλ Μόχα

Οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην Αλ Μόχα, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι στη δυτική ακτή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις. Αν και αρχικές αναφορές δεν έκαναν λόγο για θύματα ή ζημιές, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με απώλειες.

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Διεθνή Νέα

Υεμένη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην Αλ Μόχα, πλήττοντας την πόλη και το λιμάνι της στη δυτική ακτή της Υεμένης.
  • Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις, στόχος ήταν η στρατηγικής σημασίας παραθαλάσσια πόλη και οι λιμενικές εγκαταστάσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από την επίθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην Αλ Μόχα, στη δυτική ακτή της Υεμένης, εξαπέλυσαν οι Χούθι, πλήττοντας την πόλη και το λιμάνι της στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις.

Στόχος της επίθεσης ήταν η στρατηγικής σημασίας παραθαλάσσια πόλη και οι λιμενικές εγκαταστάσεις της, όπως ανέφεραν οι κυβερνητικές στρατιωτικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από την επίθεση.

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