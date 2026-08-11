Κίεβο: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους – Εκρήξεις σε πολλές περιοχές

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), ακολουθώντας προειδοποιήσεις των ουκρανικών Αρχών για την εκτόξευση πολλών πυραύλων. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ αναφέρθηκε η χρήση βαλλιστικών πυραύλων Kn-23 και υπερηχητικών πυραύλων Zircon.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σειρά ισχυρών εκρήξεων σημειώθηκε στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).
  • Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο μετά την προειδοποίηση των ουκρανικών Αρχών για την εκτόξευση πολλών πυραύλων με κατεύθυνση προς την πόλη.
  • Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πρωτεύουσα «δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους».

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Σειρά ισχυρών εκρήξεων σημειώθηκε στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο μετά την προειδοποίηση των ουκρανικών Αρχών για την εκτόξευση πολλών πυραύλων με κατεύθυνση προς την πόλη.

Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές δυνατές εκρήξεις, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πρωτεύουσα «δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους».

Κλιμακώνεται ο πόλεμος από αέρος

Η νέα επιδρομή ακολουθεί τη δήλωση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η Ρωσία ετοιμάζεται για την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο καθώς παρέλαβε νέους βαλλιστικούς πυραύλους από την Πιονγκγιάνγκ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο κάποια συστήματα στο ουκρανικό οπλοστάσιο, ιδίως τα αμερικανικού σχεδιασμού Patriot.

Αλλά η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τις πυροβολαρχίες των συστημάτων αυτών στη διάθεσή της, που επιδεινώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά τους οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον ρωσικών υποδομών και πόλεων, συχνά σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από τα σύνορα.

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