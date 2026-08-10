Τραμπ: «Έχουμε αποναρκοθετήσει ολόκληρα τα Στενά του Ορμούζ»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει ολοκληρώσει την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου.

«Κοιτάξτε, ο μόνος που έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ αυτή τη στιγμή είναι το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει έναν «απαραβίαστο αποκλεισμό», τον οποίο παρομοίασε με «ατσάλινο τείχος», προσθέτοντας ότι η διέλευση επιτρέπεται μόνο σε πλοία που εγκρίνουν οι αμερικανικές αρχές.

«Έχουμε έναν αποκλεισμό που είναι απαραβίαστος. Είναι ένα ατσάλινο τείχος και επιτρέπουμε να περνούν όσους θέλουμε να αφήσουμε να περάσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην παρουσία ναρκών στην περιοχή, ο Τραμπ σημείωσε ότι το ζήτημα παραμένει «κάπως περίπλοκο», καθώς, όπως είπε, κατά διαστήματα τοποθετούνται νάρκες στα Στενά.

«Κατά καιρούς ρίχνουν μια νάρκη. Εμείς εντοπίζουμε τις νάρκες. Ξέρετε, έχουμε αποναρκοθετήσει ολόκληρα τα Στενά», δήλωσε.

Πηγή: Al Jazeera