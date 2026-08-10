Αυστρία: Πρόβατο με… «πανοπλία» κατά των λύκων προκαλεί αντιδράσεις

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Ένα πρόβατο με το όνομα Ananas έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας ασυνήθιστης διαμάχης στην Αυστρία, καθώς φορά μια ειδικά σχεδιασμένη πλαστική προστατευτική «πανοπλία» με προεξοχές, η οποία υποτίθεται ότι μπορεί να το προστατεύσει από επιθέσεις λύκων.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται ο Rudolf Schaubach, ο οποίος δηλώνει πεπεισμένος ότι η κατασκευή του μπορεί να αποτρέψει έναν λύκο από το να δαγκώσει και να τραυματίσει ένα πρόβατο. Η εφεύρεση, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από κτηνοτρόφους όσο και από εκπροσώπους της αγροτικής κοινότητας της Καρινθίας, σύμφωνα με το ORF.

Η προστατευτική κατασκευή μοιάζει με πλαστικό «αλυσιδωτό θώρακα», ο οποίος καλύπτει μεγάλο μέρος του σώματος του ζώου και διαθέτει προεξοχές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εμποδίζουν το δάγκωμα.

Ο Schaubach εξηγεί ότι η απόσταση μεταξύ τους είναι περίπου 3,5 εκατοστά, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η απόσταση μεταξύ των κυνόδοντων ενός λύκου είναι περίπου τέσσερα εκατοστά. Εκτιμά επομένως ότι, όταν το αρπακτικό επιχειρήσει να δαγκώσει, θα συναντήσει το προστατευτικό πλέγμα και θα εγκαταλείψει την επίθεση προτού τραυματίσει το πρόβατο.

Θέλει να βάλει το πρόβατο απέναντι σε λύκο

Το πλέον αμφιλεγόμενο μέρος του σχεδίου αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο εφευρέτης θέλει να αποδείξει ότι η κατασκευή λειτουργεί.

Ο Schaubach προτείνει να φορέσει ένα πρόβατο την προστατευτική εξάρτυση και στη συνέχεια να το φέρει αντιμέτωπο με έναν λύκο ή ένα τσακάλι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η κατασκευή μπορεί πράγματι να το προστατεύσει σε περίπτωση επίθεσης από το άγριο ζώο.

Κατά τον ίδιο, εάν ο λύκος δαγκώσει το ζώο αλλά στη συνέχεια το αφήσει εξαιτίας του προστατευτικού πλέγματος, το πείραμα θα έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα της εφεύρεσης.

Η συγκεκριμένη πρόταση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

«Θα ήταν κακοποίηση ζώου»

Ο κτηνοτρόφος Thomas Koch από το Moosburg, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκτροφείς προβάτων της Καρινθίας με περίπου 500 προβατίνες, αμφισβητεί τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την καταλληλότητα της κατασκευής για τα ίδια τα ζώα.

Υποστηρίζει ότι ένας πραγματικά πεινασμένος λύκος μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και πολύ ψηλούς φράχτες και θεωρεί ότι ένα σύστημα από πλαστικό και ελαστικές προεξοχές δεν θα ήταν αρκετό για να τον σταματήσει.

Επιφυλάξεις εξέφρασε και το Γεωργικό Επιμελητήριο της Καρινθίας. Ο διευθυντής κτηνοτροφίας Johann Burgstaller δήλωσε ότι η προστατευτική κατασκευή επηρεάζει την ευζωία και τη γενικότερη κατάσταση του προβάτου.

Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε απέναντι στην πρόταση να πραγματοποιηθεί πραγματική δοκιμή με λύκο.

«Αυτό θα ήταν κακοποίηση ζώου και καταδίωξη ζώων όπως στην αρχαία Ρώμη. Ένα τέτοιο πείραμα είναι απολύτως απαράδεκτο από την άποψη του Γεωργικού Επιμελητηρίου», δήλωσε ο Burgstaller, ο οποίος έχει διατελέσει επίσημος κτηνίατρος.

Ο Rudolf Schaubach, πάντως, δεν εγκαταλείπει την ιδέα. Όπως δήλωσε, εάν δεν του επιτραπεί να πραγματοποιήσει τη δοκιμή στην Αυστρία, σκοπεύει να επιχειρήσει να δοκιμάσει την εφεύρεσή του στο εξωτερικό.