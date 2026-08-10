«Μη βιώσιμη» η Θέουτα: Στους 80.000 οι μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο – 15.000 κάτοικοι στους δρόμους

Η ισπανική Θέουτα αντιμετωπίζει μια «μη βιώσιμη» κατάσταση μετά τη μαζική εισροή περίπου 80.000 μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, με 8.000 έως 11.000 να παραμένουν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων 1.400 ανηλίκων. Οι αρχές ενισχύουν τις δυνάμεις ασφαλείας εν μέσω φόβων για νέες διελεύσεις, ενώ 15.000 κάτοικοι διαδήλωσαν ζητώντας στήριξη και ασφάλεια.

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Άνθρωποι κατευθύνονται προς τα σύνορα με το Μαρόκο, εγκαταλείποντας τη Θέουτα, στις 31 Ιουλίου 2026. Φωτογραφία: REUTERS/Jon Nazca
Άνθρωποι κατευθύνονται προς τα σύνορα με το Μαρόκο, εγκαταλείποντας τη Θέουτα, στις 31 Ιουλίου 2026. Φωτογραφία: REUTERS/Jon Nazca
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε περίπου 80.000 ανεβάζει πλέον η Ισπανία τον αριθμό των μεταναστών που πέρασαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο, αναθεωρώντας σημαντικά την προηγούμενη εκτίμηση. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Βίβας, 8.000 έως 11.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα.
  • Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως μη βιώσιμη», ενώ τουλάχιστον 15.000 κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας στήριξη και ασφάλεια.
  • Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των περίπου 1.400 ανηλίκων, με πρώτη προτεραιότητα την επανένωση με τις οικογένειές τους. Παράλληλα, η Μαδρίτη έχει ενισχύσει τις δυνάμεις ασφαλείας υπό τον φόβο νέας μαζικής εισόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε περίπου 80.000 ανεβάζει πλέον η Ισπανία τον αριθμό των μεταναστών που πέρασαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στις 30 και 31 Ιουλίου, αναθεωρώντας σημαντικά την προηγούμενη εκτίμηση των 72.000, την ώρα που ο ισπανικός θύλακας εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της πρωτοφανούς μεταναστευτικής εισροής.

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Τον νέο απολογισμό ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της Ισπανίας, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων πέρασαν τα σύνορα έχει επιστρέψει στο Μαρόκο. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμηση του Βίβας, 8.000 έως 11.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα, μία πόλη με πληθυσμό μόλις 84.000 κατοίκων.

Πολλοί κοιμούνται στους δρόμους, σε παραλίες και δασικές εκτάσεις, χωρίς επαρκή στέγαση. Ο Βίβας χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως μη βιώσιμη», ζητώντας από την κεντρική κυβέρνηση να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις ασφαλείας και να βοηθήσει την πόλη να επιστρέψει στην ομαλότητα.

Περίπου 1.400 ανήλικοι – Προτεραιότητα η επανένωση με τις οικογένειές τους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των ανηλίκων. Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταγράψει περίπου 1.400 παιδιά και εφήβους, αριθμός που παραμένει προσωρινός καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης όσων βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

Ο Τόρες δήλωσε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επανένωση των ανηλίκων με τις οικογένειές τους. Η διαδικασία, ωστόσο, είναι σύνθετη, καθώς απαιτεί τον εντοπισμό των συγγενών και τη συναίνεση των παιδιών, των οικογενειών τους και των αρμόδιων Αρχών στις χώρες καταγωγής τους.

Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά ανηλίκων σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι δομές της Θέουτα.

Ενισχύονται οι δυνάμεις ασφαλείας υπό τον φόβο νέας μαζικής εισόδου

Η Μαδρίτη έχει αυξήσει κατά 40% τη δύναμη της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) στη Θέουτα και κατά 30% το προσωπικό της Εθνικής Αστυνομίας, ενώ η κυβερνητική αντιπροσωπεία ενισχύθηκε κατά 50% για να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής.

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική διέλευση στις 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, η Guardia Civil έχει αναστείλει νέες άδειες και ρεπό για το προσωπικό που υπηρετεί στη Θέουτα και τη γειτονική Μελίγια μέχρι νεωτέρας. Αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και για στρατιωτικούς που υπηρετούν στη Θέουτα.

15.000 κάτοικοι διαδήλωσαν ζητώντας στήριξη και ασφάλεια

Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη κρίση εντείνει την ανησυχία των κατοίκων. Τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Θέουτα την Κυριακή, σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Την κινητοποίηση διοργάνωσαν εκπρόσωποι των χριστιανικών, μουσουλμανικών, εβραϊκών και ινδουιστικών κοινοτήτων της Θέουτα, ζητώντας περισσότερη κυβερνητική στήριξη και ενίσχυση της ασφάλειας, αλλά και «απαντήσεις», «ψυχραιμία και ενότητα» μεταξύ των κατοίκων.

Παράλληλα, κάτοικοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη. Σε συνοικίες όπως το Σίντι Εμπάρεκ, έχουν δημιουργηθεί αυτοσχέδιοι χώροι φιλοξενίας, όπου εθελοντές προσφέρουν τροφή και στέγη σε εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, οργανώνοντας ακόμη και βάρδιες για την προστασία τους.

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