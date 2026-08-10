«Μη βιώσιμη» η Θέουτα: Στους 80.000 οι μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο – 15.000 κάτοικοι στους δρόμους

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Σε περίπου 80.000 ανεβάζει πλέον η Ισπανία τον αριθμό των μεταναστών που πέρασαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στις 30 και 31 Ιουλίου, αναθεωρώντας σημαντικά την προηγούμενη εκτίμηση των 72.000, την ώρα που ο ισπανικός θύλακας εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της πρωτοφανούς μεταναστευτικής εισροής.

Τον νέο απολογισμό ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της Ισπανίας, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων πέρασαν τα σύνορα έχει επιστρέψει στο Μαρόκο. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμηση του Βίβας, 8.000 έως 11.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα, μία πόλη με πληθυσμό μόλις 84.000 κατοίκων.

🔴🗣‼️ Vivas califica la crisis migratoria de “invasión” y pide que expulsen a los inmigrantes que participaron en ella para recuperar la normalidad: “Son un alto riesgo para la convivencia” Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, tras su reunión con el ministro de Política… pic.twitter.com/Bou7Irlkv5 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 10, 2026

Πολλοί κοιμούνται στους δρόμους, σε παραλίες και δασικές εκτάσεις, χωρίς επαρκή στέγαση. Ο Βίβας χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως μη βιώσιμη», ζητώντας από την κεντρική κυβέρνηση να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις ασφαλείας και να βοηθήσει την πόλη να επιστρέψει στην ομαλότητα.

Περίπου 1.400 ανήλικοι – Προτεραιότητα η επανένωση με τις οικογένειές τους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των ανηλίκων. Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταγράψει περίπου 1.400 παιδιά και εφήβους, αριθμός που παραμένει προσωρινός καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης όσων βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

Ο Τόρες δήλωσε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επανένωση των ανηλίκων με τις οικογένειές τους. Η διαδικασία, ωστόσο, είναι σύνθετη, καθώς απαιτεί τον εντοπισμό των συγγενών και τη συναίνεση των παιδιών, των οικογενειών τους και των αρμόδιων Αρχών στις χώρες καταγωγής τους.

Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά ανηλίκων σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι δομές της Θέουτα.

Ενισχύονται οι δυνάμεις ασφαλείας υπό τον φόβο νέας μαζικής εισόδου

Η Μαδρίτη έχει αυξήσει κατά 40% τη δύναμη της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) στη Θέουτα και κατά 30% το προσωπικό της Εθνικής Αστυνομίας, ενώ η κυβερνητική αντιπροσωπεία ενισχύθηκε κατά 50% για να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής.

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική διέλευση στις 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, η Guardia Civil έχει αναστείλει νέες άδειες και ρεπό για το προσωπικό που υπηρετεί στη Θέουτα και τη γειτονική Μελίγια μέχρι νεωτέρας. Αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και για στρατιωτικούς που υπηρετούν στη Θέουτα.

🇪🇸 More than 15,000 residents of Ceuta took part in a rally against the uncontrolled mass invasion of illegal African migrants into their city. The participants are demanding action and protection from Spain and Europe following the invasion. pic.twitter.com/8JWttoXi1y — Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026

15.000 κάτοικοι διαδήλωσαν ζητώντας στήριξη και ασφάλεια

Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη κρίση εντείνει την ανησυχία των κατοίκων. Τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Θέουτα την Κυριακή, σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Την κινητοποίηση διοργάνωσαν εκπρόσωποι των χριστιανικών, μουσουλμανικών, εβραϊκών και ινδουιστικών κοινοτήτων της Θέουτα, ζητώντας περισσότερη κυβερνητική στήριξη και ενίσχυση της ασφάλειας, αλλά και «απαντήσεις», «ψυχραιμία και ενότητα» μεταξύ των κατοίκων.

Impresionantes los vídeos de la concentración de #Ceuta. ¡Vaya forma cívica y emocionante de pedir ayuda! El Gobierno tiene que reaccionar ante esto. No puede seguir dándonos la espalda. #VivaCeutayVivaEspaña pic.twitter.com/KnjYen5wpo — Susana Burgos (@burgosusana) August 9, 2026

Παράλληλα, κάτοικοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη. Σε συνοικίες όπως το Σίντι Εμπάρεκ, έχουν δημιουργηθεί αυτοσχέδιοι χώροι φιλοξενίας, όπου εθελοντές προσφέρουν τροφή και στέγη σε εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, οργανώνοντας ακόμη και βάρδιες για την προστασία τους.